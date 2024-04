Pronostici Ligue 1 2023-24 28a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 5 al 7 aprile. Free pick su Monaco-Rennes.

Pronostici Ligue 1 2023-24 25a giornata: le partite più interessanti

La 28° giornata di Ligue 1 inizia venerdì sera con l’anticipo Lilla-Marsiglia. I padroni di casa vengono da una striscia positiva di 4 partite, mentre gli ospiti hanno perso le ultime due.

Sabato il Paris Saint-Germain capolista non dovrebbe avere problemi contro il Clermont, ultimo posto, per un classico testa-coda, ma anche il Brest, seconda forza, ha sulla carta un impegno casalingo agevole domenica contro il Metz, penultimo.

Il Nizza cerca punti Champions in casa del Reims, mentre il Monaco tenterà l’aggancio al secondo posto ospitando nel Principato il Rennes, già battuto all’andata in trasferta. Chiude il programma il posticipo tra Nantes-Lione, che mette in palio punti pesanti per la zona calda della classifica.

Pronostici Ligue 1 2023-24 28a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

PROGRAMMA COMPLETO 28° GIORNATA LIGUE 1

05.04. 21:00 Lilla-Marsiglia

06.04. 17:00 Lens-Le Havre

06.04. 21:00 PSG-Clermont

07.04. 13:00 Brest-Metz

07.04. 15:00 Montpellier-Lorient

07.04. 15:00 Reims-Nizza

07.04. 15:00 Tolosa-Strasburgo

07.04. 17:05 Monaco-Rennes

07.04. 20:45 Nantes-Lione

Pronostici Ligue 1 2023-24 28a giornata: FREE PICK Monaco-Rennes

La nostra free pick sulla 28° giornata del campionato di calcio francese è Monaco-Rennes: 1 @1.82. Andiamo con l’1 fisso, la vittoria del Monaco, una giocata che sta convincendo anche il mercato visto che la quota sta scendendo per la squadra del Principato che corre per difendere il 3° posto che da l’accesso diretto alla prossima Champions, e magari ricucire sul Brest 2°, inoltre la vittoria allo Stade Louis II manca ormai da troppo tempo, ed è giunto il momento di tornare a dare una gioia ai propri tifosi.

Il Rennes arriva dallo 0-2 a Strasburgo evidenziando i problemi in trasferta, e un rendimento molto modesto lontano da casa (3-6-4). Abbiamo detto della vittoria in trasferta del Monaco all’andata, 5° vittoria negli ultimi 8 precedenti (completano il quadro 2 vittorie del Rennes, sempre in casa, e 1 pareggio).

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 2023-24

RENDIMENTO: +5.64

