Venerdi sera andrà in scena la ventinovesima giornata del campionato francese di calcio in Ligue , dove si affronteranno i padroni di casa del Metz e la squadra ospite del Lens. Pronostici Ligue 1: Metz-Lione del 12/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Metz, arrivano a questo match casalingo di Ligue 1, al penultimo posto in classifica con 23 punti, a 5 punti dalla zona salvezza ora occupata da Nantes e Le Havre. Nelle ultime 3 partite di campionato giocate, sono arrivate 3 sconfitte, l’ultima subita a Brest.

La formazione ospite del Lens, allenati da Mister Franck Haise, sono sesti in classifica con 43 punti, in lotta per un posto in Europa la prossima stagione. Nelle ultime 3 partite giocate è arrivato solo un punto, con il pareggio casalingo contro il Le Havre 1 a 1 e due sconfitte.

Le probabili formazioni di Metz-Lens

Metz: Oukidja; Kouao, Traore, Cande, Udol; Camara, Jacques, Sabaly; Jallow, Mikautadze, Diallo

Lens: Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, Abdul Samed, Fulgini, Frankowski; Costa; Sotoca, Wahi

Dove vederla in TV

Metz – Lens, sarà trasmessa in diretta su Prime Video, venerdi 12 aprile dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Metz-Lens

Per i bookmaker è il Lens la squadra favorita per la vittoria. Segno 2 bancato a quota 1.80 su Sisal e su Admiralbet, il pareggio offerto a quota 3.60, la vittoria interna giocata a quota 4.50.

Pronostici Ligue 1: Metz-Lens del 12/04/2024

Ci aspettiamo una gara molto chiusa, soprattutto dalla parte dei padroni di casa, che non vogliono rischiare punti fondamentali in chiave salvezza. Il nostro pronostico è under 2.5 a quota 1.80 su Betflag e Netbet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.