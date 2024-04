Pronostici Ligue 1 2023-24 29a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 12 al 14 aprile. Free pick su Rennes-Tolosa.

Pronostici Ligue 1 2023-24 29a giornata: le partite più interessanti

Il campionato francese scende in campo in forma ridotta per la 29° giornata di Ligue al via venerdì sera con l’anticipo tra Metz, penultimo e reduce da 3 ko di fila, e Lens.

Sabato il programma prosegue con altre due gare, Strasburgo-Reims e soprattutto Rennes-Tolosa che approfondiamo dopo in questo articolo visto che si tratta della partita che abbiamo scelto per la free pick di questa settimana per il campionato di calcio francese.

Domenica si disputano tre partite tra le quali spicca il big match tra Lione-Brest: i padroni di casa sono in un ottimo stato di forma (3 vittorie e 1 pari nelle ultime 4 giornate), ma la seconda forza del campionato e sorpresa di questa stagione di Ligue 1, non ha alcuna intenzione di regalare punti e rallentare.

Pronostici Ligue 1 2023-24 29a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

PROGRAMMA COMPLETO 29° GIORNATA LIGUE 1

12.04. 21:00 Metz-Lens

13.04. 17:00 Strasburgo-Reims

13.04. 21:00 Rennes-Tolosa

14.04. 13:00 Le Havre-Nantes

14.04. 15:00 Clermont-Montpellier

14.04. 20:45 Lione-Brest

Pronostici Ligue 1 2023-24 29a giornata: FREE PICK Rennes-Tolosa

La Ligue 1 rimane uno dei migliori campionati di calcio con le nostre free pick, e per questo turno abbiamo scelto Rennes-Tolosa: UNDER 2.5 @2.00. Sfida da metà classifica con il Rennes che è avanti 6 punti, ma arriva da 2 sconfitte che hanno frenato la corsa verso l’Europa. Il Tolosa è più indietro, deve guardarsi più alle spalle, ma i 4 punti guadagnati nelle ultime 2 giornate l’hanno fatta risalire al 11° posto. Parliamo di 2 squadre con buone difese e non ci aspettiamo tanti gol. Il Rennes arriva da 3 Under consecutivi, nelle trasferte del Tolosa vediamo meno di 2.5 gol di media (2.3 per la precisione). All’andata 0-0, speriamo di vedere un risultato del genera anche per la sfida di ritorno al Roazhon Park per una quota che vale un raddoppio.

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Metz-Nizza: UNDER 2,5 @1.90✅

Nizza-Marsiglia: UNDER 2.5 @1.90✅

Marsiglia-Lione: UNDER 3.0 @1.870️⃣

Marsiglia-Lilla UNDER 2.5 @2.00✅

Montpellier-Nizza: 2 -0.25 (AH) @1.80❌ 1/2

Strasburgo-Marsiglia UNDER 2.5 @1.82✅

Le Havre-PSG: UNDER 3.5 @1.66✅

Nizza-Reims: UNDER 2.5 @1.75❌

Le Havre-Nizza: 2 @2.00❌

Lens-PSG: OVER 2.5 @1.62❌

Nizza-Metz UNDER 2.5 @1.73✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.62✅

Nizza-Monaco: UNDER 2.5 @1.84❌*

Reims-Lens UNDER 2.5 @1.84✅

Lens-Monaco: 2 +0.25 (AH) @1.80✅

Brest-Le Havre: 1 @1.62✅

Strasburgo-Monaco: 2 @2.05✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.70❌

Lilla-Lens UNDER 2.5 @1.85❌

Monaco-Rennes: 1 @1.82✅

RENDIMENTO: +6.46

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.