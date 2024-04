Il big match che non ti aspetti in Francia, in questa giornata, è quello tra Brest e e Monaco, sfida tra seconda e terza in classifica in programma domenica 21 aprile 2024. Brest-Monaco di Ligue 1: pronostico e risultato esatto .

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Brest arriva dall’incredibile sconfitta di Lione. Avanti per 3-1, la squadra si è fatta rimontare e superare al 115′ su rigore. Una partita assurda, che ha lasciato comunque al secondo posto la squadra rivelazione d’oltralpe, con gli avversari per un posto in Champions League che si sono avvicinati.

Uno è proprio il Monaco che, grazie alla vittoria di misura in casa con il Rennes, è solo ad un punto di distanza dal Brest. Entrambe le squadre di questa sfida devono guardarsi dalla rincorsa del Lilla al quarto posto, distante dai monegaschi di 3 punti. Ricordiamo che in Francia vanno in Champions League le prime 3 del campionato.

Le probabili formazioni di Brest-Monaco

Brest (4-3-3): Bizot; Le Cardinal, Chardonnet, Brassier, Locko; Doumbia, Lees Melou, Magnetti; Del Castillo, Mounie, Satriano.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Jakobs; Fofana, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Ben Yedder.

Dove vederla in TV

Brest-Monaco, sarà trasmessa in diretta SKY, domenica 21 aprile dalle ore 17:05.

Quote offerte dai bookmakers per Brest-Monaco

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Classica partita da tripla. All’andata finì 2-0 per i monegaschi, ma era ad inizio stagione. Curiosità statistica, l’ultimo pareggio nella massima serie risale al 1990, addirittura. E se fosse arrivato il momento della classica divisione della posta?

Pronostico: X

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 0-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €250 senza deposito

Apri un conto Vincitu e riceverai un ricco bonus di €250 senza deposito, da spendere nelle scommesse sportive. 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.