Mercoledì 25 aprile 2024, è in programma il recupero di calcio in Ligue 1 francese, tra i padroni di casa del Lorient e la squadra capolista, il Paris Saint Germain. Pronostico Lorient-PSG, scommesse e previsione gratuita.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Lorient, arriva a questa partita di recupero della Ligue 1, in piena lotta per non retrocedere in Ligue 2. La squadra allenata da Mister Regis Le Bris, è al penultimo posto in classifica con 2 6 puntil a meno 3 dal Metz ora salvo.

La squadra della capotale, il PSG arriva a questo match con in tasca lo scudetto nazionale, con 11 punti di vantaggio sul Monaco secondo e con la testa già rivolta alla semifinale europea di Champions League in programma il 1 maggio contro il Borussia Dortmund.

Le probabili formazioni di Lorient-PSG

LORIENT: Dreyer; Mendes, Laporte, Petrot, Le Goff; Le Fee, Abergel, Monconduit; Moffi, Koné, Ouattara.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pereira, Mukiele; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

Dove vederla in TV

Lorient – PSG, sarà trasmessa in diretta Mercoledi 24 aprile su Prime Video alle ore 19.00.

Quote Lorient-PSG

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il PSG che troviamo offerta vincente a quota 1.36 su Sisal e su Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 5.00, mentre la vittoria del Lorient viene pagata in lavagna 8 volte la posta giocata.

Pronostico Lorient-PSG di Ligue 1

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Il nostro pronostico è GOAL SI a quota 1.75 su Betflag e su Vincitu

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.