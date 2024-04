Pronostici Ligue 1 2023-24 31a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 26 al 28 aprile. Free pick su Marsiglia-Lens.

Pronostici Ligue 1 2023-24 31a giornata: le partite più interessanti

Venerdì sera il massimo campionato francese apre la 31° giornata di Ligue 1 con Montpellier-Nantes, con gli ospiti che hanno bisogno di punti vitali per la salvezza. Sabato, invece, il Paris Saint Germain può chiudere aritmeticamente il discorso per il titolo ospitando il Le Havre, attualmente terzultimo in graduatoria.

Domenica si gioca il resto del 31° turno con diverse sfide di cartello come Lione-Monaco: all’andata, successo esterno dell’Olympique, che ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro i monegaschi, dopo aver perso entrambi gli incroci antecedenti.

Il Brest terzo in classifica, dopo 2 ko consecutivi, proverà a rifarsi in casa del Rennes. Gara esterna anche per il Lilla che andrà a far visita al Metz , formazione reduce da 2 successi consecutivi. Cerca punti europei anche il Nizza, che dovrà vedersela in trasferta con l’insidioso Strasburgo. In Marsiglia-Lens si sfidano due formazioni che hanno un pò deluso in questa stagione.

Pronostici Ligue 1 2023-24 31a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

PROGRAMMA COMPLETO 31° GIORNATA LIGUE 1

26.04. 21:00 Montpellier-Nantes

27.04. 21:00 PSG-Le Havre

28.04. 13:00 Metz-Lilla

28.04. 15:00 Clermont-Reims

28.04. 15:00 Lorient-Tolosa

28.04. 15:00 Strasburgo-Nizza

28.04. 17:05 Rennes-Brest

28.04. 19:00 Lione-Monaco

28.04. 21:00 Marsiglia-Lens

Pronostici Ligue 1 2023-24 31a giornata: FREE PICK Marsiglia-Lens

La nostra free pick, per la 31° giornata di Ligue 1, va proprio sull’ultima partita in programma, Marsiglia-Lens: GOL SI @1.70. Il Marsiglia arriva da un doppio pareggio col risultato di 2-2, 3° GG di fila per l’Olympique (4 GG nelle ultime 5 partite, considerando anche l’Europa League). Il Lens è reduce da 1-0 di misura sul Clermont, ma prima aveva giocato 4 partite con entrambe le squadre a segno.

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Metz-Nizza: UNDER 2,5 @1.90✅

Nizza-Marsiglia: UNDER 2.5 @1.90✅

Marsiglia-Lione: UNDER 3.0 @1.870️⃣

Marsiglia-Lilla UNDER 2.5 @2.00✅

Montpellier-Nizza: 2 -0.25 (AH) @1.80❌ 1/2

Strasburgo-Marsiglia UNDER 2.5 @1.82✅

Le Havre-PSG: UNDER 3.5 @1.66✅

Nizza-Reims: UNDER 2.5 @1.75❌

Le Havre-Nizza: 2 @2.00❌

Lens-PSG: OVER 2.5 @1.62❌

Nizza-Metz UNDER 2.5 @1.73✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.62✅

Nizza-Monaco: UNDER 2.5 @1.84❌*

Reims-Lens UNDER 2.5 @1.84✅

Lens-Monaco: 2 +0.25 (AH) @1.80✅

Brest-Le Havre: 1 @1.62✅

Strasburgo-Monaco: 2 @2.05✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.70❌

Lilla-Lens UNDER 2.5 @1.85❌

Monaco-Rennes: 1 @1.82✅

Rennes-Tolosa: UNDER 2.5 @2.00❌

Brest-Monaco: GOL SI @1.65❌

RENDIMENTO: +4.46

