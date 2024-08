In Francia il campionato di calcio di Ligue 1 inizia il 16 agosto, subito in campo il Paris Saint Germain che è sempre la squadra da battere, e che inizierà la stagione con la trasferta a Le Havre. Quote Antepost Ligue 1 2024-25.

Quote Antepost Ligue 1 2024-25: calendario del campionato francese

La Ligue 1 inzierà venerdì 16 agosto, come gli altri principali campionati di calcio in Europa, con una giornata che si completerà l’anticipo di venerdì del PSG campione che sarà impegnato sul campo del Le Havre; il resto delle partite della prima giornata saranno tutte in campo domenica 18. Interessanti le sfide tra Monaco ed il neo promosso Saint-Etienne, tornato in Ligue 1 dopo due anni, Brest-Marsiglia e Rennes-Lione.

Nella Ligue 1 2024/2024 si entrerà nel vivo dei derby francesi a fine ottobre. Il 27 ottobre, infatti, sono previsti tre incroci tutti da seguire. Innanzitutto ecco il match più atteso in Francia, “Le Classique” tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain. I parigini faranno visita all’OM al Velodrome in una sfida che si preannuncia come sempre infuocata (ritorno il 16 marzo al Parco dei Principi); nella stessa giornata sono in programma altri due derby: Nizza e Monaco si affronteranno all’Allianz Riviera nel consueto derby della Costa Azzurra e il “Derby du Nord” tra Lens e Lilla.

Il 10 novembre al Groupama Stadium di Lione torna il derby del Rodano tra Olympique Lione e Saint-Etienne, che mancava da due anni. Si chiude l’8 dicembre con il derby bretone tra Nantes e Rennes allo Stade de la Beaujoire

VAI A CALENDARIO COMPLETO LIGUE 1 2024-25

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost Ligue 1 2024-25: il PSG è sempre la squadra da battere

Nessuna sorpresa, in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria della Ligue 1 c’è sempre il PSG che stacca tutti con una micro quota @1.30, nonostante la perdita della stella Mbappe che è passato questa estate in Spagna, al Real. Anche la Ligue 1, come la Liga, ha rinnovato la propria grafica con un nuovo logo.

Tornando alle quote per il titolo, la principale avversaria del PSG (comunque a debita distanza) è il Marsiglia, tallonata da Monaco, Lilla e Lens. In seconda fascia Lione e Nizza. A seguire vediamo anche le principali quote 1X2, Gol e Over-Under sui match della prima giornata del campionato di calcio transalpino.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.