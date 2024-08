Dal 23 al 25 agosto si gioca il 2° turno del campionato francese. Vediamo il programma completo e i big match da non perdere con le analisi sulla 2° giornata di Ligue 1, concentrandoci sul big match di sabato pomeriggio al Parc Olympique Lyonnais per la nostra free pick. Pronostico Lione-Monaco 24 agosto 2024

Programma completo 2° giornata di Ligue 1

Anche questa settimana ad aprire il turno del campionato di calcio francese sarà il Paris Saint Germain campione in carica, che venerdì ospita il Montpellier, nell’anticipo di venerdì per la 2° giornata di Ligue 1. Il Montpellier ha esordito in stagione con un pareggio e ha sempre perso negli 11 precedenti più recenti contro i parigini.

Il Lilla sulla carta è favorito e non dovrebbe avere grossi problemi contro l’Angers, mentre il Nizza cercherà i primi punti della sua stagione in casa contro il Tolosa.

Nel posticipo serale di domenica l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi (che ha vinto all’esordio) sarà impegnato in casa contro il Reims, formazione che è ha invece perso al debutto la settimana scorsa.

PROGRAMMA COMPLETO 2° GIORNATA LIGUE 1 2024-25

23.08. 20:45 PSG-Montpellier

24.08. 17:00 Lione-Monaco

24.08. 19:00 Lilla-Angers

24.08. 21:00 St. Etienne-Le Havre

25.08. 15:00 Lens-Brest

25.08. 17:00 Nantes-Auxerre

25.08. 17:00 Nizza-Tolosa

25.08. 17:00 Strasburgo-Rennes

25.08. 20:45 Marsiglia-Reims

Pronostico Lione-Monaco 24 agosto 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda questo match di calcio francese di Ligue 1.

Pronostico Lione-Monaco 24 agosto 2024: le nostre scommesse

Sabato alle 17:00 da non perdere Lione-Monaco, con i padroni di casa che dovranno cancellare il brutto ko subito nel primo turno, mentre gli ospiti dovranno dare continuità al successo interno col St. Etienne seppur arrivato con uno striminzito 1-0 mentre il Lione deve assolutamente blindare la difesa che ne ha presi 3 dal Rennes. Non vediamo una partita con tante reti e prendiamo volentieri l’Under sulla linea di 3.5 gol.

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67

