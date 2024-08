Dal 30 agosto al 1 settembre 2024 si gioca la 3° giornata del campionato di calcio francese, e proprio il big match di domenica nel Principato è quello che abbiamo scelto per la nostra free pick di Ligue 1. Pronostico Monaco-Lens 1 settembre 2024.

Programma completo 3° giornata Ligue 1

Il fine settimana del massimo campionato francese si apre venerdì sera con l’anticipo della 3° giornata di Ligue 1 tra Lione-Strasburgo: i padroni di casa sono ancora alla ricerca del primo punto, mentre gli ospiti hanno ottenuto 1 pareggio e 1 vittoria nelle prime 2 giornate.

Sabato il Marsiglia di Roberto De Zerbi sarà di scena a Tolosa, formazione ancora imbattuta ma con soli 2 punti al momento, frutto di un doppio pareggio. Sfida d’alta quota nel Principato, con il Monaco che ospita domenica il Lens con le due squadre appaiate a quota 6 punti.

L’altro big match è indubbiamente il posticipo serale delle 20:45 con il Lille ad ospitare il Paris Saint Germain campione in carica: entrambe sono fin qui a punteggio pieno, ma i padroni di casa non hanno mai battuto il PSG nei 6 scontri più recenti, rimediando solo un pareggio e 5 sconfitte.

PROGRAMMA COMPLETO 3° GIORNATA LIGUE 1

30.08. 20:45 Lione-Strasburgo

31.08. 17:00 Brest-St. Etienne

31.08. 19:00 Montpellier-Nantes

31.08. 21:00 Tolosa-Marsiglia

01.09. 15:00 Monaco-Lens

01.09. 17:00 Angers-Nizza

01.09. 17:00 Le Havre-Auxerre

01.09. 17:00 Reims-Rennes

01.09. 20:45 Lilla-PSG

Pronostico Monaco-Lens 1 settembre 2024: migliori quote

Pronostico Monaco-Lens 1 settembre 2024: le nostre scommesse

L’Under tra Lione e Monaco ci ha mandato in cassa la scorsa settimana, con la prima free pick stagionale sul calcio transalpino. Ci riproviamo questa settimana con un altro Under sulla squadra del Principato. Andremo in cassa se ci saranno 2 o meno gol mentre avremo il rimborso in caso di 3 gol esatti. 3 gol segnati e 0 concessi in questo inizio di campionato per il Monaco. 3 gol segnati e 0 concessi anche per il Lens, altro doppio Under in campionato, e in settimana la squadra francese ha giocato anche nelle qualificazioni di Champions, perdendo sul campo del Panathinaikos per 2-0 (altro Under). I precedenti sono contro, visto che negli ultimi 7 scontri diretti le squadre hanno sempre dato vita a match pieni zeppi di gol, ma questa volta potrebbe andare diversamente per come sono partite le due formazioni, per gli assetti difensivi, e anche per la posta in palio già alta, anche se siamo solo al 3° turno di Ligue 1.

PREVISIONE MONACO-LENS UNDER 3.0 GOL @1.92

