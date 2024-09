Per la 4° giornata di Ligue 1 abbiamo scelto il derby della Costa Azzurra, in campo nel pomeriggio di sabato 14 settembre dal Velodrome, per la free pick di questo fine settimana. Pronostico Marsiglia-Nizza 14 settembre 2024.

Programma completo 4° giornata del campionato di calcio francese

La 4° giornata di Ligue 1 francese inizia venerdì sera con l’anticipo tra il fanalino di coda St. Etienne e il Lille a quota 6 punti. Sabato, il Marsiglia di Roberto De Zerbi, ancora imbattuto e a quota 7 punti, ospiterà il Nizza per confermare di poter lottare per il titolo. Il Monaco, che dopo le 2 vittorie iniziali è incappato in un pareggio lo scorso turno, è atteso dallo scontro con l’Auxerre.

Il Paris Saint Germain, unica formazione attualmente a punteggio pieno, ospiterà il Brest, contro cui non ha mai perso nei recenti 21 scontri ufficiali (3 pareggi e 18 vittorie!). Proverà a confermarsi il Nantes che ospita il Reims, mentre il Lens se la vedrà nel posticipo domenicale con il Lione, reduce dalla prima vittoria dopo le due sconfitte iniziali.

CALENDARIO 4° GIORNATA

13.09. 20:45 St. Etienne-Lilla

14.09. 17:00 Marsiglia-Nizza

14.09. 19:00 Auxerre-Monaco

14.09. 21:00 PSG-Brest

15.09. 15:00 Rennes-Montpellier

15.09. 17:00 Nantes-Reims

15.09. 17:00 Strasburgo-Angers

15.09. 17:00 Tolosa-Le Havre

15.09. 20:45 Lens-Lione

Probabili Formazioni Marsiglia-Nizza

Per la 4° giornata di Ligue 1, il campionato di calcio francese, abbiamo scelto di analizzare nel dettaglio Marsiglia-Nizza, in campo sabato alle ore 17:00 dal Vélodrome.

Il Marsiglia di De Zerbi ha iniziato molto bene con due vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta ed il secondo miglior attacco del campionato di calcio francese, con 10 gol a referto. Finora il Marsiglia ha brillato soprattutto in trasferta con 2 nette vittorie (5-1 al Brest e 3-1 al Tolosa) mentre è stato fermato sul 2-2 dal Reims in casa. La notizia negativa è che l’Olympique non ha mai tenuto la porta inviolata a livello difensivo.

Al contrario il Nizza non ha iniziato benissimo il campionato, anche se si è sbloccata conquistato i primi tre punti nel 4-1 contro il neopromosso Angers per una squadra che ha cambiato molto rispetto allo scorso anno, e gli equilibri non sono ancora stati trovati.da parte dell’allenatore Franck Haise che spera di vedere un buon gioco nel derby della Costa Azzurra.

PROBABILI FORMAZIONI

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Cornelius, Brassier, Merlin; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Harit, Luis Henrique; Wahi.

NIZZA (3-5-2): Bulka; Mendy, Bombito, Dante; Clauss, Boudaoui, Rosario, Ndombélé, Bard; Cho, Guessand.

Le migliori quote su Marsiglia-Nizza

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 4° giornata di Ligue 1

Pronostico Marsiglia-Nizza 14 settembre 2024: le nostre scommesse

Ecco i risultati delle prime giornate di free pick sul campionato di calcio francese che è partito benissimo, sulla falsa riga dell’ottimo rendimento che abbiamo tenuto anche la passata stagione con le scommesse gratuite sulla Ligue 1.

LIGUE 1 (2-0, +1.59)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Finora siamo andati in cassa giocando su pochi gol con Under, questa volta cambiamo strada e al contrario consigliamo Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73. Come abbiamo detto il Marsiglia ha iniziato bene, ma dietro è ancora fragile, e anche il Nizza ha dei problemi generale, specialmente difensivi, ma non si tirerà di certo indietro in questa rivalità. Il Marsiglia, considerando anche il finale dello scorso anno, ha segnato 9 Over nelle ultime 11 partite ufficiali. 7 Over nelle ultime 8 anche per il Nizza.

