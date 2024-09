Per questa 6° giornata di Ligue 1 ci concentriamo sulla sfida di sabato pomeriggio, alle ore 17:00 in campo dallo Stade Bollaert-Delelis di Lens, dove arriva il Nizza. Pronostico Lens-Nizza 28 settembre 2024.

Pronostico Lens-Nizza 28 settembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Tra le sfide più interessanti della 6° giornata di Ligue 1 c’è Lens-Nizza che andiamo ad analizzare con le scommesse sul campionato di calcio francese.

Il Lens è ancora imbattuto in stagione, anche se dopo le prime 2 vittorie, sono arrivati 3 pareggi. Questa formazione ha concesso solo 2 reti nelle prime 5 giornate di campionato.

Il Nizza è attualmente al 7° posto con 7 punti, due in meno del Lens in 4° posizione. Il Nizza arriva dal tennistico 8-0 contro il St.Etienne, ma ha giocato anche in Europa League in settimana (1-1 interno contro il Real Sociedad) e contro il Lens non sarà così facile come nell’ultimo 8-0.

Probabili Formazioni Lens-Nizza

Lens: Samba; Gradit, Khusanov, Medina; Frankowski, Thomasson, Diouf, Jhoanner Chaves; Zaroury, Sotoca, Nzola

Nizza: Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Ndombele, Bard; Bouanani, Guessand, Moukoko

Le quote offerte dai bookmaker per Lens-Nizza

Vediamo la comparazione delle migliori quote offerte dai bookmakers italiani per questo match.

Pronostico Lens-Nizza, Ligue 1

Giocare su Under nel campionato di calcio francese ci sta ripagando, specialmente con Lens e Nizza che sono già finite nelle nostre scommesse. Il Lens finqui ha concesso appena 2 reti, il Nizza segna tanto, ma concede nella media (6 gol). 4 degli ultimi 5 precedenti si sono conclusi con meno di 3 gol totali.

Pronostico UNDER 2.5 @1.77

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 (3-1, +1.41)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Programma e altre sfide della 6° giornata di Ligue 1

La 6° giornata di Ligue 1 prende il via venerdì sera con due anticipi, tra i quali spicca quello tra i campioni del Paris Saint Germain e il Rennes, col PSG che non ha mai perso nei 3 precedenti contro questo avversario (2 vittorie e 1 pari).

Sabato, occhio al match tra il Monaco, altra capolista, e il Montpellier, mentre l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi proverà ad allungare la striscia positiva di 3 successi in casa dell’insidioso Strasburgo, imbattuto ma senza vittorie negli ultimi 2 turni.

CALENDARIO 6a GIORNATA LIGUE 1

27.09. 19:00 Auxerre-Brest

27.09. 21:00 PSG-Rennes

28.09. 17:00 Lens-Nizza

28.09. 19:00 Le Havre-Lilla

28.09. 21:00 Monaco-Montpellier

29.09. 15:00 Tolosa-Lione

29.09. 17:00 Angers-Reims

29.09. 17:00 Nantes-St. Etienne

29.09. 20:45 Strasburgo-Marsiglia

