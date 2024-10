In arrivo un altro weekend di calcio francese con la 7° giornata di Ligue 1 che abbiamo analizzato per voi, con una free pick sul match di sabato sera allo Stade Pierre-Mauroy. Pronostico Lilla-Tolosa 5 ottobre 2024.

Programma completo e big match 7° giornata Ligue 1

La 7° giornata di Ligue 1, il campionato di calcio francese si apre venerdì sera con l’anticipo tra l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi e il fanalino di coda Angers. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, ma la squadra allenata dal tecnico italiano viene dal ko rimediato in casa dello Strasburgo.

Trasferta impegnativa per il Monaco, attualmente appaiato in vetta, che dovrà far visita al Rennes, formazione che ha ambizioni importanti e vuole risalire la classifica.

Proverà ad avvicinarsi alla vetta il Lilla che ospita il Tolosa reduce da 2 sconfitte consecutive e ne parliamo anche dopo in free pick.

Sulla carta, il Reims non dovrebbe avere problemi contro il Montpellier, mentre il Paris Saint Germain sarà di scena a Nizza, dove ha perso una sola volta nelle ultime 7 gare (6 vittorie).

Calendario 7° giornata del campionato di calcio francese

7° GIORNATA LIGUE 1 2024-25

04.10. 20:45 Marsiglia-Angers

05.10. 17:00 St. Etienne-Auxerre

05.10. 19:00 Lilla-Tolosa

05.10. 21:00 Rennes-Monaco

06.10. 15:00 Lione-Nantes

06.10. 17:00 Brest-Le Havre

06.10. 17:00 Reims-Montpellier

06.10. 17:00 Strasburgo-Lens

06.10. 20:45 Nizza-PSG

Probabili Formazioni Lilla-Tolosa

Lille (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Mandi, Gundmundsson; André, André Gomes; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; David. Allenatore: Genesio

Toulouse (3-4-3): Restes; Cresswell, Nicolaisen, McKenzie; Kamanzi, Sierro, Casseres, Dönnum; Aboukhlal, Magri, Gboho. Allenatore: Martinez

Le migliori quote su Lilla-Tolosa, Ligue 1

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di calcio.

Pronostico Lilla-Tolosa 5 ottobre 2024: le nostre scommesse

Il Lilla torna sul proprio campo, dove in settimana ha battuto 1-0 il Real Madrid, una delle più importanti vittorie nella storia di questo club che aveva vinto 3-0 anche sul campo del Le Havre nell’ultimo turno di campionato. La possibilità di un calo dopo la vittoria contro i Blancos è possibile, ma diamo fiducia ancora al Lilla vincente @1.76 di quota massima.

Il Tolosa è certamente più riposato, ma ha perso 1-2 lo scorso turno in casa contro il Lione, 3° ko nelle ultime 4 giornate per una squadra che inoltre ha portato a casa una sola vittoria nelle ultime 5 sfide di Ligue 1 giocate contro il Lille. Padroni di casa a trazione offensiva visto che hanno segnato 2 o più gol in 8 delle ultime 10 partite di campionato e il reparto difensivo del Tolosa rimane problematico.

Pronostico: LILLA VINCENTE @1.76

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (4-1, +2.18)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

