Vediamo gli aggiornamenti del campionato di calcio francese, col Monaco che scavalca il PSG in testa alla classifica di Ligue 1 prima della sosta per le nazionali di calcio impegnate nei match di Nations League. Aggiornamenti Ligue 1 7 ottobre 2024.

Aggiornamenti Ligue 1 7 ottobre 2024: Monaco in testa, PSG superato prima della pausa

La 7° giornata di Ligue 1 regala il primato in campionato al Monaco, che vince la 4° partita di fila (2-1 a Rennes) e va a +2 sul PSG, con i parigini che pareggiano la 2° trasferta di fila con l’1-1 a Nizza dopo l’1-1 sul campo del Reims (in mezzo il 3-1 al Parco dei principi contro il Rennes).

Chi non ne riesce ad approfittare è il Marsiglia che dopo la sconfitta a Strasburgo non va oltre l’1-1 interno contro l’Angers (fanalino di coda a tre punti e unica squadra che aspetta ancora la vittoria nel campionato di calcio francese) e viene agganciata al 3° posto, con 14 punti, dal Reims che continua il suo ottimo inizio stagionale

Betting Trend: Montpellier ottimo per gli Over

Nell’ultimo turno di Ligue 1 abbiamo visto un 50% di partite da Over 2.5 e un 50% da Under (ma con 7 Gol Si contro i soli 3 Gol No). Le squadre di casa hanno inoltre vinto il 50% delle partite giocate (5 su 10), con 1 sola vittoria in trasferta e ben 4 pareggi a completare il quadro.

In Ligue 1 ci sono ben 4 squadre che finora hanno sempre perso in trasferta: Rennes, Brest, Auxerre e Montpellier. Tra queste la peggiore è proprio il Montpellier con 4 sconfitte su 4, tre reti segnate, ma la bellezza di 15 gol concessi.

Il Montpellier è anche una squadra d’oro per gli Over, visto che è O/U 6-1 (come Auxerre e Rennes) e nelle partite di questa squadra assistiamo a 4.1 gol totali di media, un dato altissimo per colpa di una difesa colabrodo che ha già concesso 21 gol (3 a partita!).

Il Lens arriva da primo Over stagionale (2-2 a Strasburgo), ma prima aveva segnato sempre Under e rimane la miglior squadra da punteggi bassi, nettamente con O/U 1-6 (1.6 gol totali di media).

Quote Antepost Ligue 1 2024-25

Cala la quota del Monaco che però rimane @4 volte la posta e i bookmakers non credono ancora che la squadra del Principato sia una vera antagonista per il Paris Saint Germain che rimane nettamente favorita @1.29 sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio francese.

Prossimo turno: si torna col botto, Monaco-Lilla

Il campionato di calcio francese tornerà il 18 ottobre, dalla sosta per le nazionali, subito col botto, e col big match della 8° giornata di Ligue 1: Monaco-Lilla. Le quote sono per i padroni di casa @1.95 mentre la vittoria ospite paga @3.60. Sono d’accordo gli scommettitori su Planetwin365, che nelle prime ore stanno andando al 38% sulla squadra del Principato, ma occhio al Lilla appoggiato dal 26% delle puntate (anche la X raccoglie il 26% di preferenze al momento).

Riassunto Free Pick Ligue 1

Vediamo l’aggiornamento di tutte le giocate di Ligue 1 date come free pick in questa stagione dove siamo quasi perfetto (abbiamo pagato l’unica volta in cui abbiamo provato Over, in un campionato che ci ha sempre ripagato giocando massicciamente sugli Under).

LIGUE 1 (5-1, +2.94)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

