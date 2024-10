Dopo la sosta per le nazionali si torna in campo anche in Francia con l’8° giornata di Ligue 1 che abbiamo analizzato con i big match da non perdere, probabili formazioni, calendario completo, migliori quote e scommesse gratuite sul campionato di calcio francese. Pronostico Montpellier-Marsiglia 20 ottobre 2024.

Programma completo e big match 8° giornata Ligue 1

Si apre con l’interessante match tra la capolista Monaco e il Lille l’8° giornata di Ligue 1: si tratta di una sfida d’alta quota con i monegaschi reduci da 4 successi di fila e che hanno vinto l’ultimo precedente contro questo avversario, dopo che erano rimasti a secco negli antecedenti 3 (2 sconfitte e 1 pareggio). Abbiamo parlato nel dettaglio di questo anticipo QUI.

Il Paris Saint Germain sarà invece di scena sabato contro lo Strasburgo, formazione imbattuta da 4 turni, ma che non ha mai superato i capitolini nei precedenti 14 incroci ufficiali considerando tutte le competizioni.

Il Marsiglia di De Zerbi, a secco di vittorie da due turni, sarà impegnato in casa del Montpellier, mentre il Reims vuole continuare a stupire in casa dell’Auxerre. Il Lens proverà a guarire dalla pareggite (5 X consecutive) in casa del St. Etienne.

Calendario completo 8° giornata Ligue 1

18.10. 20:45 Monaco-Lilla

19.10. 17:00 Brest-Rennes

19.10. 19:00 St. Etienne-Lens

19.10. 21:00 PSG-Strasburgo

20.10. 15:00 Le Havre-Lione

20.10. 17:00 Auxerre-Reims

20.10. 17:00 Nantes-Nizza

20.10. 17:00 Tolosa-Angers

20.10. 20:45 Montpellier-Marsiglia

Probabili Formazioni Montpellier-Marsiglia di Ligue 1

Montpellier: Lecomte, Omeragic, Jullien, Esteve, Tchato, Davin, Fayad, Savanier, Chotard, Al-Taamari, Adams

Marsiglia: Lopez, Mbemba, Gigot, Balerdi, Clauss, Murillo, Ounahi, Kondogbia, Veretout, Aubemayang, Ndiaye

Le nostre scommesse su Montpellier-Marsiglia, Ligue 1

Come free pick questa settimana ci concentriamo sul match dello Stade de la Mosson di Montpellier, dove secondo noi il Marsiglia tornerà alla vittoria dopo aver raccolto 1 solo punti nelle precedenti 2 giornate prima della pausa, rimanendo al 3° posto, ma a -5 dal Monaco capolista.

Il Montpellier invece è penultimo e ha perso 5 delle ultime 6 partite (solo 1 vittoria nelle ultime 8), comprese le 2 più recenti con 6 gol incassati dalla peggior difesa di Ligue 1 (21 gol al passivo in 7 giornate). La squadra di De Zerbi ha un ottimo attacco (16 reti a referto finora) e ha vinto 4-1 nell’ultimo confronto diretto contro il Montpellier.

La nostra free pick è: VITTORIA MARSIGLIA @1.77

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-25

Ecco come stanno andando le scommesse sul campionato di calcio spagnolo che trovate ogni giornata nel nostro sito, gratis per tutti. Come lo scorso anno, anche in questa stagione siamo andando alla grande con la Ligue 1, e finora abbiamo sbagliato una sola giocata, l’unico Over consigliato in una marea di Under (e la vittoria del Lilla prima della pausa).

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (4-1, +2.94)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

