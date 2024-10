Nel fine settimana in Francia si gioca la 9° giornata di Ligue 1 che abbiamo analizzato con calendario completo, quote, statistiche e i consigli per le scommesse che si concentrano sul match di domenica sera allo State Bollaert-Delelis. Pronostico Lens-Lilla 26 ottobre 2024.

Programma completo e big match 9° giornata di Ligue 1

È Rennes-Le Havre ad aprire il weekend del campionato francese venerdì sera, anticipo della 9° giornata di Ligue 1. I padroni di casa hanno 8 punti e se la passano sicuramente meglio degli ospiti che hanno rimediato ben 6 sconfitte dopo 2 vittorie.

Sabato il match d’alta quota tra Lens–Lilla, attualmente appaiate a quota 14 e in piena corsa per un posto in Champions League.

Il Lione va a caccia del 4° successo consecutivo ospitando l’Auxerre, mentre il Monaco proverà a mantenere la vetta in coabitazione con il PSG facendo visita al Nizza, imbattuto da 4 turni (3 pareggi e 1 successo).

Nel posticipo domenicale match interessantissimo al Velodrome,con il Marsiglia di Roberto De Zerbi che ospita il Paris Saint Germain: l’OM non ha mai vinto nei precedenti 7 incontri di Ligue 1 contro i parigini, rimediando ben 6 sconfitte e 1 solo pareggi; nessun successo casalingo del Marsiglia nemmeno nei più recenti 11 scontri con il PSG.

Calendario 9° giornata Ligue 1

25.10. 20:45 Rennes-Le Havre

26.10. 17:00 Angers-St. Etienne

26.10. 19:00 Reims-Brest

26.10. 21:00 Lens-Lilla

27.10. 15:00 Lione-Auxerre

27.10. 17:00 Montpellier-Tolosa

27.10. 17:00 Nizza-Monaco

27.10. 17:00 Strasburgo-Nantes

27.10. 20:45 Marsiglia-PSG

Probabili Formazioni Lens-Lilla

Lens: Samba; Medina, Khusanov, Danso; Frankowski, Thomasson, Diouf, Chavez; Fulgini; Sotoca, Nzola. Allenatore: Still.

Lille: Chevalier; Touré, Mandi, Ribeiro; Gudmundsson, Mukiele, André, Meunier; Fernandez, Bayo, Cabella. Allenatore: Genesio.

Migliori Quote Lens-Lilla del 26-10-2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 sul mercato italiano per questo match del fine settimana di calcio europeo. Padroni di casa favoriti @2.35 su Betflag mentre il pareggio si gioca @3.25 su Sisal e @3.20 su NetBet. La miglior quota per il 2 la trovate su Goldbet e Lottomatica.

Le nostre scommesse su Lens-Lilla di Ligue 1

Under è un grande classico nelle nostre scommesse sulla Ligue 1, e anche per questa 9° giornata del campionato francese andiamo con una partita da poche reti, Lens-Lilla. I padroni di casa sono la miglior squadra da Under del campionato, con O/U 1-7 e appena 1.6 gol totali di media nelle partite di questa squadra.

Il Lilla in casa da sempre spettacolo, ma in trasferta le cose cambiano, con 3 Under su 4 partite lontane da casa per la squadra di Genesio che in queste sfide somma appena 1.5 gol totali di media. Sono 3 anche gli Under negli ultimi 4 scontri diretti tra queste due formazioni.

Il nostro pronostico Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90

Resoconto Free Pick Liga 2024-25

Continuiamo ad andare alla grande con le free pick di calcio francese, con 1 solo errore da inizio stagione, 4 casse di fila e +4.44 unità.

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (6-1, +4.44)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

