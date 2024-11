Torna in campo il campionato di calcio francese e per questo turno abbiamo scelto il match di sabato sera, allo Stade Francis-Le Blé, ma vediamo anche gli altri big match che ci attendono per la 10° giornata di Ligue 1. Pronostico Brest-Nizza 2 novembre 2024.

Programma completo e big match 10° giornata di Ligue 1

La 10° giornata di Ligue 1 francese si apre venerdì sera con due anticipi. Il Monaco, attualmente secondo in classifica, ospiterà l’Angers, che è imbattuto negli ultimi 3 turni (2 pareggi e 1 vittoria). Sfida d’alta quota tra Lille–Lione, due tra le formazioni più in forma del momento.

Sabato alle 17:00 tocca ai campioni del Paris Saint Germain, che dall’alto del primo posto ospiteranno il Lens, contro cui hanno sempre vinto negli ultimi 3 incontri.

L’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, attualmente terzo in graduatoria, proverà a cancellare il pesante ko casalingo subito contro il PSG facendo visita domenica sera al Nantes, mentre il Reims, reduce da due sconfitte di fila, cercherà punti e gloria in casa del Tolosa.

Calendario 10° giornata Ligue 1

01.11. 19:00 Monaco-Angers

01.11. 21:00 Lilla-Lione

02.11. 17:00 PSG-Lens

02.11. 19:00 Brest-Nizza

02.11. 21:00 St. Etienne-Strasburgo

03.11. 15:00 Tolosa-Reims

03.11. 17:00 Auxerre-Rennes

03.11. 17:00 Le Havre-Montpellier

03.11. 20:45 Nantes-Marsiglia

Migliori quote Brest-Nizza del 02-11-2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 su questo match di calcio. La miglior quota per l’1 la trovate su Netbet @2.60 mentre la vittoria esterna è @2.80 su Sisal e @2.75 su Snai. Per il pareggio Goldbet offre la X @3.15 volte la posta, come Lottomatica.

Pronostico Brest-Nizza 2 novembre 2024: le nostre scommesse

Il Nizza arriva dal 2-1 sul Monaco, ma prima aveva segnato 3 partite di fila a basso punteggio, gli Under che ci stanno ripagando così bene nel campionato di calcio francese, e anche per la 10° giornata ne prendiamo uno col Brest che arriva da 3 Under consecutivi in casa, così come il Nizza in trasferta ha segnato 3 Under di fila. Lo scorso anno 0-0 sia nel confronto di andata che in quello di ritorno, 4° Under di fila tra queste squadre che in questo arco di tempo hanno segnato in tutto appena 2 gol.

Il nostro pronostico Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-25

Ancora Under e ancora cassa in Ligue 1 dove siamo 7-1 da inizio stagione per quasi 5 unità di profitto che non sono niente male dopo le prime 8 giornate!

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (7-1, +4.61)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Segui tutte le scommesse e analisi NBA con Betting Maniac

Quest’anno, come sempre, seguiremo giorno per giorno la stagione di Basket NBA con tanti contenuti, news, infortunati, rientri, variazioni di quote, analisi, statistiche e ovviamente i nostri consigli per le scommesse.

Sarà una stagione incredibile che potrete seguire comodamente sul nostro canale TELEGRAM VIP di Betting Maniac(trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Potete entrare con la speciale promozione PROMO NBA BETTING MANIAC, che con una piccola spesa, o con l’apertura di un conto gioco, vi permette di entrare nel nostro canale VIP per 1 ANNO, e di ricevere anche la Guida Sport USA in regalo.

Un pratico manuale di 87 pagine del valore di €25.90, formato pdf, per imparare le basi ma anche i segreti sugli sport americani, nel quale troverai:

–Strategie e Tecniche su 5 sport americani (Basket NBA, Baseball MLB, Hockey NHL, Football NFL, Calcio MLS).

-Comprensione ed utilizzo del concetto di valore nella scommessa.

–Gestione del bankroll e analisi del ROI negli sport americani.

-Gestione diversificata per adeguare le scommesse al rischio.

Anche sul nostro sito BetItaliaweb comunque usciranno ogni giorno contenuti con analisi, consigli sulle prestazioni giocatori e le migliori scommesse gratuite sulla NBA, ma per non perdervi nulla e per sostenere il nostro progetto, vi invitiamo ad accedere al VIP.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.