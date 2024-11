Anche questa settimana andiamo a caccia di una cassa con le free pick del campionato di calcio francese, al momento il migliore con un rendimento di 8-1 sulle giocate finora date. Per l’11° giornata di Ligue 1 ci concentriamo sul Pronostico Nizza-Lilla 10 novembre 2024.

Pronostico Nizza-Lilla 10 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Tra le sfide più interessanti del 11° giornata di Ligue 1 francese c’è certamente Nizza-Lilla all’Allianz Arena, domenica pomeriggio alle ore 15:00.

Il Nizza è a 16 punti, in ripresa con le ultime 2 vittorie in campionato, 2-1 sul Monaco e 1-0 sul difficile campo del Brest. In settimana la squadra di Haise ha pareggiato 2-2 in casa contro gli olandesi del Twente in Europa League.

Il Lilla è al 4° posto, avanti di 2 punti proprio contro il Nizza. Gli ospiti arrivano da 2 pareggi, 1-1 col Lione il weekend scorso, e in settimana ha fermato sul 1-1 la Juve in Champions, per una squadra che tra tutte le competizioni non perde da 9 partite (5 vittorie 4 pareggi).

Probabili formazioni Nizza-Lilla del 10-11-2024

Nice (3-4-3): Bulka; Abdelmonem, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Ndayishimiye, Bard; Guessand, Cho, Boga. Allenatore: Haise

LOSC Lille (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Mukau, André; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. Allenatore: Genesio

Quote Nizza-Lilla, Ligue 11° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 su questo match della 11° giornata di Ligue 1 francese. Quote in equilibrio con i padroni di casa leggermente favoriti @2.45 su tutti i principali bookmakers, tra cui Sisal e Snai, mentre la vittoria esterna si gioca 2.85 su Lottomatica e Goldbet mentre il pareggio viaggia @3.20 volte la posta su NetBet.

Le nostre scommesse su Nizza-Lilla di Ligue 1

Gli Under ci stanno ripagando alla grande anche in questa stagione di Ligue 1, iniziata con un 8-1 nelle free pick, e Under è una giocata che segnaliamo anche per questo big match. Entrambe le squadre hanno due delle migliori difese del campionato, con 9 gol subite a testa.

Il Lilla in campionato arriva da 3 Under consecutivi, il Nizza è O/U 1-4 nelle ultime 5. Gli ospiti in trasferta in questa stagione sono O/U 1-4 con 1.6 gol totali di media nelle partite del Lilla fuori casa.Nell’ultimo precedente dello scorso anno, a Lilla, è finita 2-2, ma prima le due squadre avevano fatto registrare un doppio Under, in 2 match sempre giocati qui a Nizza dove ci aspettiamo meno di 3 gol totali anche oggi.

Risultato esatto Nizza-Lilla

Come detto ci aspettiamo poche reti, e questo si riflette anche nelle scelte delle tre opzioni sui risultati esatti: 1-0, 0-1, 1-1.

Il turno completo del campionato di calcio francese (8-10 novembre)

L’11° giornata di Ligue 1 francese si apre venerdì con l’anticipo tra il Marsiglia di Roberto De Zerbi e l’Auxerre, una delle formazioni più in forma del momento (2 successi e 1 pareggio negli ultimi 3 turni).

Sabato il Monaco fa visita allo Strasburgo con l’obiettivo di invertire la rotta visto che negli ultimi 3 turni ha ottenuto 1 solo punto (2 ko e 1 pareggio). Il Paris Saint Germain capolista dovrà cancellare la sconfitta subita in Champions League contro l’Atletico Madrid facendo visita all’Angers che non perde da 4 turni (2 vittorie e altrettanti pareggi).

Domenica sfida d’alta quota tra Nizza–Lille, che hanno rispettivamente 16 e 18 punti e non perdono da ben 6 turni di campionato. Dopo 2 pareggi consecutivi, cercherà la vittoria il Lione che ospita nel posticipo serale il St. Etienne, attualmente terzultimo in classifica.

CALENDARIO 11° GIORNATA LIGUE 1

08.11. 20:45 Marsiglia-Auxerre

09.11. 17:00 Strasburgo-Monaco

09.11. 19:00 Lens-Nantes

09.11. 21:00 Angers-PSG

10.11. 15:00 Nizza-Lilla

10.11. 17:00 Le Havre-Reims

10.11. 17:00 Montpellier-Brest

10.11. 17:00 Rennes-Tolosa

10.11. 20:45 Lione-St. Etienne

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-25

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (8-1, +5.33)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.