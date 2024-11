Il campionato di calcio francese va in pausa dopo un 11° giornata che ha visto un altro successo da parte del PSG che continua a dominare. La Ligue 1 tornerà dal 22 novembre, vediamo risultati, aggiornamenti delle quote antepost ma anche il prossimo turno. Risultati Ligue 1 giornata 11.

Risultati Ligue 1 giornata 11: Auxerre quasi perfetto per gli Over

Il PSG non sbaglia e porta a casa la 4° vittoria di fila nell’11° giornata di Ligue 1. I parigini mantengono così 6 punti di margine sul Monaco, ma la squadra del Principato non rimane a guardare e si sblocca dopo 3 turni senza vittorie col 3-1 a Strasburgo. Chi si torna a fermare è il Marsiglia che rimane al 3° posto a -9 dalla prima dopo l’1-3 interno contro l’Auxerre, 2° ko consecutivo in casa per la squadra di Roberto De Zerbi, un pò criticato ultimamente.

Secondo pareggio di fila per il Lilla che chiude 2-2 il big match sul campo del Nizza. Tra le due si inserisce il Lione che sale a 18 punti, al 5° posto, dopo l’1-0 sul St.Etienne. Dopo 3 sconfitte di fila si rimette in moto il Reims che passa 3-0 a Le Havre, e si sblocca anche il fanalino di coda Montpellier che batte 3-1 il Brest, la sorpresa di inizio Champions League, che sta tornando con i piedi per terra anche nel campionato di calcio francese visto che è al 2° ko consecutivo ed è scesa al 12° posto.

Nell’ultimo turno di Ligue 1 abbiamo visto ben 7 Over 2.5 gol su 10 partite, un numero insolito per il campionato di calcio francese che ripaga maggiormente sugli Under di solito, e la miglior squadra da Under è il Lens (O/U 2-9 con 1.9 gol totali di media). Al contrario l’Auxerre è una delle migliori squadre da Over in tutta Europa, con O/U 10-1, seguito dal O/U 9-2 del Montpellier e dal O/U 8-3 del PSG, ma è proprio nelle partite dei parigini che vediamo il numero totale di gol maggiori (3.9 di media) grazie al miglior attacco (33 reti in 11 partite!).

Quote Antepost: il PSG domina @1.08

Le quote antepost per la vittoria finale della Ligue 1 sembrano già chiuse col Paris SG @1.08, una quota praticamente simbolica, col Monaco @9.50 che sembra l’unica squadra con un pizzico di possibilità, dopodiché si sale @34 volte la posta con Marsiglia e Lilla su Bet365.

Molto più interessante la corsa per il Capocannonieri dove al momento troviamo Bradley Barcola @2.87 al comando con 10 centri, seguito da Jonathan David @3.25 del Lilla (7 reti).

Prossima giornata: si torna in campo dal 22 novembre

Anche il campionato di calcio francese va in pausa per la Nations League, e tornerà il 22 novembre con un doppio anticipo al venerdì per la 12° giornata di Ligue 1, subito una giornata molto interessante con Monaco-Brest e PSG-Tolosa. Al sabato si continua con un altro match da non perdere: Lens-Marsiglia, e le quote sono dalla parte dei padroni di casa @2.20 rispetto al Marsiglia offerto @3.10. Le prime puntate degli scommettitori di Planetwin365 vanno sul Lens al 43%, ma c’è anche un 30% di puntate sulla vittoria degli ospiti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.