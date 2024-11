Terremoto per il Lione dopo la decisione che vedrà la squadra retrocessa d’ufficio al termine di questa stagione se non riuscirà a ripianare un bilancio che ha fatto registrare perdite superiori al mezzo miliardo di euro. Proprio sulla partita del Lione sul campo del Reims ci concentriamo per la free pick del campionato di calcio francese di Ligue 1 di questo fine settimana. Pronostico Reims-Lione 23 novembre 2024.

Pronostico Reims-Lione 23 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 12° giornata di Ligue 1 ci concentriamo su Reims-Lione in campo sabato sera alle ore 21:00 dallo Stade Auguste-Delaune. Vedremo come risponderà la squadra del Lione alle ultime notizie che hanno scombussolato l’ambiente di una formazione che non stava facendo male in questo avvio stagionale.

Il Reims se la vedrà con il Lione che è temporaneamente retrocesso in B per la prossima stagione e che quindi dovrà trovare le giuste motivazioni per affrontare il resto del campionato. Un Lione al momento al 5° posto e che non perde da 5 turni mentre il Reims, dopo 3 sconfitte, è tornato alla vittoria per 3-0 a Le Havre, e si è rimesso in corsa per la top-6 che vale l’Europa.

Probabili Formazioni Reims-Lione 23.11.2024

Reims (4-2-3-1): Diouf; Akieme, Agbadou, Okumu, Buta; Munetsi, Edoa; Nakamura, Konй, Ito; Diakitй.

Lione (4-3-3): Perri; Tagliafico, Niakhatй, Caleta-Car, Maitland-Niles; Caqueret, Matic, Veretout; Malick Fofana, Lacazette, Cherki.

Quote Reims-Lione, Ligue 1, 12° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 sul calcio, per questo match valido per la 12° giornata di Ligue 1. Quote in equilibrio e nonostante i problemi il Lione rimane leggermente favorito @2.45 su NetBet e @2.40 su Lottomatica. La vittoria dei padroni di casa si gioca a quota massima di @2.80 su Sisal e @2.65 su Snai mentre il pareggio viaggia @3.60 volte la posta su Goldbet.

Le nostre scommesse su Reims-Lione, Ligue 1

Il Reims è più squadra da Over mentre il Lione è reduce da 2 Under in campionato. Le partite a basso punteggio sono quelle che ci stanno ripagando in questa stagione di Ligue 1, e ci proviamo anche in questo match, come è stato negli ultimi 2 precedenti e in 4 degli ultimi 5 scontri diretti tra Reims e Lione. Giochiamo meno di 3 gol totali con la somma gol asiatica di Bet365 (incassiamo se la partita finirà con 0, 1 o 2 gol, con 3 gol avremo il rimborso, con 4+ gol pagheremo).

Risultato esatto Reims-Lione

Come detto non ci aspettiamo una goleada e anche 2 su 3 risultati esatti scelti vanno su una partita da Under anche in questa tipologia di scommessa: 1-1, 0-0, 2-1.

Il turno completo del campionato di calcio francese

La 12° giornata di Ligue 1 francese prende il via venerdì sera con due anticipi che vedono protagoniste le prime della classe. Il Monaco attualmente secondo in graduatoria, ospiterà nel Principato il Brest, reduce da 2 sconfitte di fila. Il Paris Saint Germain, capolista e reduce da 4 vittorie consecutive, se la vedrà tra le mura amiche contro il Tolosa, una delle formazioni più in forma del momento con 3 successi di fila.

Sabato pomeriggio, il Marsiglia di Roberto De Zerbi farà visita al Lensdopo aver perso 2 volte nelle ultime 3 gare di Ligue 1, mentre il Lille sulla carta ha un impegno agevole contro il Rennes, che ha sempre perso negli ultimi due turni.

CALENDARIO 12° GIORNATA LIGUE 1

22.11. 19:00 Monaco-Brest

22.11. 21:00 PSG-Tolosa

23.11. 17:00 Lens-Marsiglia

23.11. 19:00 St. Etienne-Montpellier

23.11. 21:00 Reims-Lione

24.11. 15:00 Lilla-Rennes

24.11. 17:00 Auxerre-Angers

24.11. 17:00 Nantes-Le Havre

24.11. 20:45 Nizza-Strasburgo

Resoconto Free Pick Ligue 1 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (8-2, +4.33)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

