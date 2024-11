Dal 29 novembre al 1 dicembre si gioca la 13° giornata di Ligue 1, il campionato di calcio francese. Vediamo il programma completo del fine settimana di calcio transalpino, le analisi dei big match e in particolare il Pronostico Marsiglia-Monaco 1 dicembre 2024.

Pronostico Marsiglia-Monaco 1 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Il big match che chiuderà la 13° giornata di Ligue 1 vede di fronte Marsiglia-Monaco, sfida che abbiamo analizzato nei dettagli con le nostre scommesse sul calcio francese.

Il Marsiglia di De Zerbi arriva dal 3-1 sul campo del Lens, ma è sul proprio campo, al Velodrome, che hanno rallentato ulteriormente dopo le ultime 2 sconfitta. Il Marsiglia conta 1 sola vittoria interna in stagione e se calcolassimo solo le partite interne il Marsiglia sarebbe penultimo in campionato!

Il Monaco al momento è tre punti avanti al Marsiglia, con la squadra del Principato che è reduce da un doppio successo in campionato con 6 gol segnati dall’attacco. Il Monaco ha giocato anche in Champions in settimana, perdendo in casa per 2-3 contro il Benfica.

Le squadre sono rispettivamente terza e seconda in classifica: perfetto equilibrio nei 4 precedenti più recenti, con 1 vittoria per parte e 2 pareggi.

Probabili Formazioni Marsiglia-Monaco di Ligue 1

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Clauss, Balerdi, Mbemba, Merlin; Hojbjerg, Kondogbia; Luis Enrique, Harit, Greenwood; Wahi.

MONACO (3-4-2-1): Kohn; Singo, Kehrer, Salisu; Vanderson, Zakaria, Magassa, Jakobs; Minamino, Embolo; Balogun.

Quote Marsiglia-Monaco del 1 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano per questo match di Ligue 1. Quote in grande equilibrio con i padroni di casa di poco sfavoriti @2.60 su tutti i principali bookmakers come Lottomatica mentre la vittoria esterne si gioca generalmente poco sotto, @2.55 su Goldbet. Da non escludere anche il pareggio @3.50 su Sisal.

Le nostre scommesse su Marsiglia-Monaco di Ligue 1

Solitamente in Francia giochiamo e incassiamo con gli Under, ma questa volta andiamo con un big match in cui entrambe le squadre riusciranno a segnare. Abbiamo visto gli ultimi risultati ad alto punteggio, e con entrambe le squadre a segno col Monaco, e anche il Marsiglia arriva da 3 partite da Gol/Gol. Negli ultimi 4 precedenti sia Marsiglia che Monaco sono andate a segno.

Risultati esatti Marsiglia-Monaco del 01.12.2024

Ecco le nostre selezioni sui risultati esatti di questa sfida in cui come visto nella singola principale, ci aspettiamo molte reti, ma prendiamo anche un finale a reti bianche più a sorpresa, ma ben ripagato in quota: 2-2, 1-2, 0-0.

Il turno completo del campionato di calcio francese

La 13° giornata di Ligue 1 inizia venerdì sera con l’anticipo tra Reims–Lens. Sabato tocca alla capolista Paris Saint Germain, che proverà a cancellare la prestazione negativa di Champions League contro il Bayern Monaco ospitando il Nantes reduce da 4 sconfitte consecutive: solo successi dei parigini negli ultimi 4 precedenti di campionato tra le due squadre.

Domenica il Lilla ha l’occasione di avvicinarsi alla vetta con altri tre punti, visto che ospita il fanalino di coda Montpellier, mentre Lione–Nizza saranno protagoniste di una gara d’alta quota, anche se i padroni di casa hanno sulle spalle la spada di Damocle della retrocessione a tavolino al termine della stagione.

CALENDARIO 13° GIORNATA LIGUE 1

29.11. 20:45 Reims-Lens

30.11. 17:00 Rennes-St. Etienne

30.11. 19:00 Brest-Strasburgo

30.11. 21:00 PSG-Nantes

01.12. 15:00 Montpellier-Lilla

01.12. 17:00 Le Havre-Angers

01.12. 17:00 Lione-Nizza

01.12. 17:00 Tolosa-Auxerre

01.12. 20:45 Marsiglia-Monaco

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (9-2, +5.23)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

