Nel weekend dal 6 al 8 dicembre in Francia si gioca la 14° giornata di Ligue 1 che abbiamo analizzato con big match, migliori quote, calendario completo e Pronostico Monaco-Tolosa 7 dicembre 2024.

Pronostico Monaco-Tolosa 7 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Sabato 7 dicembre 2024, alle ore 17.00 dallo Stade Louis II nel Principato dove si sfidano Monaco-Tolosa, in questo match valido per la 14° giornata di Ligue 1 francese.

Il Monaco è al terzo posto in classifica, anche se dopo 2 vittorie la formazione del Principato si è fermata nel 1-2 nel big match dello scorso turno sul campo del Marsiglia, ma in casa hanno perso solo una volta (4-2-1).

Il Tolosa è risalito a centro classifica ed è in un momento di forma con 4 vittorie nelle ultime 5 giornate, anche se ha perso l’ultima trasferta giocata a Parigi. 4 sconfitte e 2 vittorie (con nessun pareggio) negli ultimi 6 precedenti contro il Monaco.

Probabili formazioni Monaco-Tolosa, Ligue 1

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Ben Seghir, Golovin; Embolo

TOLOSA (3-4-3): Restes; Cresswell, Sidibé, McKenzie; Kamanzi, Sierro, Casseres, Donnum; Aboukhalal, Gboho, King

Migliori quote Monaco-Tolosa del 7 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Ligue 1. Padroni di casa decisamente favoriti nel principato, @1.70 su Sisal e @1.68 su Lottomatica. La vittoria del Tolosa si prende fino @5 volte la posta su NetBet, la <X> @3.90 su Snai.

Pronostico Monaco-Tolosa, Ligue 1, 14° giornata

Il Tolosa abbiamo visto essere in forma, ma nel Principato ci aspettiamo la vittoria del Monaco che dopo il ko a Marsiglia (e quello precedente in Champions League) ha l’occasione di tornare al successo.

Risultato Esatto Monaco-Tolosa del 07.12.2024

Abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per i risultati esatti di questo match di calcio: 2-0, 1-1, 0-2.

Il turno completo del campionato di calcio francese

Lille–Brest (16) aprono il fine settimana del massimo campionato francese con la 14° giornata di Ligue 1. Alle 21:00 tocca anche alla capolista Paris Saint Germain che, dopo il pari interno col Nantes, sarà di scena in casa dell’Auxerre, contro cui non ha mai perso nei 5 precedenti più recenti, considerate tutte le competizioni (4 vittorie e 1 pareggio).

Sabato il Monaco cerca riscatto tra le mura amiche contro il Tolosa match di cui abbiamo già parlato, mentre il Lione (22 punti, ma per la giustizia sportiva retrocesso a fine stagione) proverà a prolungare la striscia positiva in casa dell’Angers.

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi, attuale seconda forza del campionato, cercherà il 3° successo consecutivo in casa del St. Etienne, formazione dal rendimento altalenante e che ha bisogno di punti per salvarsi.

CALENDARIO 14° GIORNATA LIGUE 1

06.12. 19:00 Lilla-Brest

06.12. 21:00 Auxerre-PSG

07.12. 17:00 Monaco-Tolosa

07.12. 19:00 Nizza-Le Havre

07.12. 21:00 Angers-Lione

08.12. 15:00 Lens-Montpellier

08.12. 17:00 Nantes-Rennes

08.12. 17:00 Strasburgo-Reims

08.12. 20:45 St. Etienne-Marsiglia

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (10-2, +6.08)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

