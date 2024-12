In arrivo un interessante weekend del campionato di calcio francese con un paio di big match da non perdere in questa 16° giornata di Ligue 1: Marsiglia-Lilla e PSG-Lione anche se noi ci concentriamo sull’anticipo col Pronostico Tolosa-St.Etienne 13 dicembre 2024.

Pronostico Tolosa-St.Etienne 13 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Iniziamo la 16° giornata di Ligue 1 con un approfondimento su Tolosa-St.Etienne, in campo nell’anticipo di venerdì 13 dicembre, alle ore 20.45 dallo Stadium Municipal di Tolouse.

Il Tolosa è al momento a centro classifica con 18 punti e due sconfitte nelle ultime 3 partite, anche se entrambe le sconfitte sono arrivate in 2 difficili trasferte a Parigi e nel Principato di Monaco, in mezzo la vittoria interna per 2-0 con l’Auxerre.

3 sconfitte nelle ultime 4 giornate per il St.Etienne che con 13 punti al momento si giocherebbe lo spareggio per non retrocedere, complice un rendimento davvero negativo in trasferta dove questa squadra non ha mai vinto (0-1-6) ed è reduce da 3 sconfitte con 10 gol subiti.

Probabili Formazioni Tolosa-St.Etienne del 13.12.24

Tolosa (3-4-2-1): Restes; Sidibé, Cresswell, McKenzie; Donnum, Casseres, Sierro, Suazo; Aboukhal, Gboho; King. Allenatore: Martinez Novell.

Saint-Etienne (5-4-1): Larsonneur; Appiah, Batubinska, Ekwah, Abdelhamid, Pétrot; Cafaro, Bouchouari, Mouton, Davitashvili; Sissoko. Allenatore: Dall’Oglio.

Migliori Quote Tolosa-St.Etienne di Ligue 1

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio in questo match. Padroni di casa nettamente favoriti @1.38 su Snai mentre la vittoria esterna si gioca fino @8.50 volte la posta su NetBet e @8.25 su Sisal. Il pareggio si gioca @4.70 su Lottomatica.

Pronostico Tolosa-St.Etienne del 13 dicembre 2024

Il Tolosa arriva da 4 partite di fila da Gol NO, il St.Etienne ha una difesa ballerina, ma l’attacco è debole e anche gli ospiti arrivano da 5 Gol No consecutivi. Anche i precedenti sono dalla nostra parte, solo in 2 degli ultimi 8 scontri diretti entrambe le squadre sono andate a segno.

Risultato Esatto Tolosa-St.Etienne del 13.12.2024

Per questa sfida abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per il risultato finale di questa partita di calcio: 3-0, 0-0, 2-1.

Il turno completo del campionato di calcio francese

Sabato subito un match d’alta quota tra Olympique Marsiglia–Lille con in palio il secondo posto e la possibilità di avvicinarsi alla vetta, attualmente occupata dal Paris Saint Germain, che dopo 2 pareggi consecutivi andrà a caccia della vittoria nel posticipo domenicale contro il Lione: in casa dei parigini equilibrio totale negli ultimi 4 incroci con 2 vittorie per parte. Il PSG deve anche riscattarsi in campionato dopo le fatiche della Champions dove rischia.

Il Monaco sarà di scena sul campo del Reims che non ha mai vinto negli ultimi 3 turni (2 pareggi e 1 sconfitta). Sulla carta, impegno agevole per il Nizza che cerca punti Champions in casa del fanalino di coda Montpellier anche se gli ospiti tra campionato e coppa hanno perso 3 delle ultime 4 partite, e pure l’ultimo scontro col Montpellier lo scorso anno è andato male, con la sconfitta 1-2 in casa.

CALENDARIO 15° GIORNATA LIGUE 1

13.12. 20:45 Tolosa-St. Etienne

14.12. 17:00 Marsiglia-Lilla

14.12. 19:00 Auxerre-Lens

14.12. 21:00 Reims-Monaco

15.12. 15:00 Montpellier-Nizza

15.12. 17:00 Brest-Nantes

15.12. 17:00 Le Havre-Strasburgo

15.12. 17:00 Rennes-Angers

15.12. 20:45 PSG-Lione

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (11-2, +6.81)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

