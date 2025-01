La 17° giornata di Ligue 1 si aprirà con un doppio anticipo in programma venerdì 10 gennaio e proprio una di queste partite, Nantes-Monaco, è quella su cui ci concentriamo per la free pick sul campionato di calcio francese questo weekend. Pronostico Nantes-Monaco 10 gennaio 2025

Pronostico Nantes-Monaco 10 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Venerdì 10 gennaio 2025, alle ore 19:00 dallo Stade de la Beaujoire saranno Nantes-Monaco ad aprire la 17° giornata di Ligue 1, il massimo campionato di calcio francese.

Il Nantes è 16° in classifica, e al momento sarebbe impegnato nei playout per non retrocedere, anche se nell’ultimo turno è riuscito a strappare un prezioso punto in trasferta, nell’1-1 a Lilla. Il Nantes rimane una delle squadre che segna di meno in questo campionato.

Il Monaco ha altro obiettivi visto che con 30 punti è al 3° posto, già a -10 dalla capolista PSG, ma a -3 dal 2° posto del Marsiglia che è ancora un obiettivo alla portata per la squadra del Principato che non ha vinto però nelle ultime 2 giornate, con un pareggio seguito dal 2-4 interno dell’ultimo turno, proprio contro il Paris SG.

Probabili formazioni Nantes-Monaco di Ligue 1

Nantes (5-3-2): Carlgren; Amian, Castelletto, Pallois, Duverne, Cozza; Lepenant, Chirivella, Douglas; Abline, Simon. Allenatore: Kombouaré.

Monaco (4-2-3-1): Köhn; Singo, Kehrer, Salisu, Vanderson; Magassa, Camara; Akliouche, Ben Seghir, Golovin; Embolo. Allenatore: Hütter.

Migliori quote Nantes-Monaco, 17° giornata di Ligue 1

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match. Il Nantes vincente si gioca @4.25 su tutti i principali bookmakers, come Goldbet e Lottomatica, mentre gli ospiti sono favoriti @1.80 su Snai, con Pareggio @3.60 su Sisal.

Pronostico Nantes-Monaco del 10.01.25

4 Under nelle ultime 5 partite del Nantes in campionato e anche 2 Gol NO nelle ultime partite giocate in casa. Il Monaco ha segnato Under nell’ultima trasferta, e solo il PSG subisce meno gol (14) della difesa della squadra del Principato (16). L’ultimo scontro tra Monaco e Nantes è stato vinto 4-0 dalla squadra del Principato in casa. Giochiamo anche questa volta su un match senza entrambe le squadre a segno, prendendoci qualche rischio, ma ben ripagato da una quota al raddoppio.

Risultato Esatto Nantes-Monaco di Ligue 1

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul risultato finale esatto: 1-1, 0-2, 0-3.

Programma completo 17° giornata di Ligue 1 francese

Il fine settimana del massimo campionato francese si apre con due anticipi del venerdì, validi per la 17° giornata di Ligue 1, il Monaco tenterà l’aggancio al 2° posto facendo visita al Nantes, mentre il Lilla, una delle formazioni più in forma, sarà impegnato in casa dell’Auxerre.

Il Lione, che ha vinto 3 delle ultime 4 partite di Ligue 1, fa visita al Brest, mentre il Nizza proverà a prolungare la striscia positiva (2 vittorie e 1 pareggio) in casa del Reims.

L’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi dovrà fare i conti con il Rennes, che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il Paris Saint Germain capolista affronterà in casa il St. Etienne, sempre battuto negli ultimi 9 precedenti considerando tutte le competizioni.

CALENDARIO 17° GIORNATA LIGUE 1

10.01. 19:00 Nantes-Monaco

10.01. 21:00 Auxerre-Lilla

11.01. 17:00 Brest-Lione

11.01. 19:00 Reims-Nizza

11.01. 21:00 Rennes-Marsiglia

12.01. 15:00 Le Havre-Lens

12.01. 17:15 Montpellier-Angers

12.01. 17:15 Tolosa-Strasburgo

12.01. 20:45 PSG-St. Etienne

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (12-3, +6.36)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.