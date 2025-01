In Francia, dal 17 al 19 gennaio, va in scena la 18° giornata di Ligue 1 che abbiamo analizzato in questo articolo, concentrandoci sul match di domenica sera al Parc Olympique Lyonnais con probabili formazioni, migliori quote e Pronostico Lione-Tolosa 18 gennaio 2025.

Pronostico Lione-Tolosa 18 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi su Lione-Tolosa che si sfidano domenica sera, alle ore 21:00, dal Parc Olympique in un match valido per la 18° giornata di Ligue 1 tra due squadre in lotta per un posto in Europa il prossimo anno e divise da soli 4 punti.

Il Lione al momento è avanti con 28 punti al 6° e ultimo posto per l’Europa, anche se ha perso 2 delle ultime 3 partite, entrambe in trasferta (Brest e Parigi), intervallate però dalla vittoria interna per 1-0 sul Montpellier. Questa squadra infatti in casa ha sempre vinto nelle ultime 3 (4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 sul proprio campo).

Il Tolosa rincorre al 8° posto con 24 punti, anche se dopo 2 vittorie è caduto 1-2 in casa contro lo Strasburgo e in trasferta ha un rendimento negativo (3-1-4 con 8 gol segnati e 10 concessi lontano da Tolosa).

Migliori quote Lione-Tolosa, 18° giornata Ligue 1

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Vittoria interna praticamente @1.80 su tutti i principali bookmakers come Snai e Goldbet mentre la vittoria esterna viaggia allo stesso modo quasi uniformemente @4 volte la posta, af iniziare da Lottomatica. Pareggio @3.90 su NetBet.

Pronostico Lione-Tolosa del 18.01.2025

Il Lione ha concesso solo 1 gol nelle ultime 3 partite in casa, tutte vinte, mentre come detto il Tolosa segna pochissimo in trasferta quest’anno (8 reti in 8 partite), il problema che non permette a questa squadra di fare il definitivo passo in avanti. All’andata 2-1 corsaro del Lione, seconda partita di fila in cui entrambe le squadre vanno a segno, ma per questo match di ritorno andiamo sul Gol NO per una bella quota di valore oltre la pari.

Risultato Esatto Lione-Tolosa, Ligue 1

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 0-0, 1-1.

Programma completo 18° giornata di Ligue 1

Il weekend di Ligue 1 parte venerdì sera con due anticipi. Il Monaco, che non vince da 3 turni (2 pareggi e 1 sconfitta), sarà di scena in casa del Montpellier fanalino di coda. Lilla-Nizza invece, si contenderanno 3 punti pesantissimi in chiave Champions League e vengono entrambe da un periodo positivo.

Sabato il Paris Saint Germain capolista va a caccia del 4° successo di seguito facendo visita al Lens, contro cui non ha mai perso negli ultimi 5 confronti ufficiali (4 vittorie e 1 pari) mentre il Marsiglia di Roberto De Zerbi proverà a consolidare il 2° posto e ad avvicinarsi alla prima piazza ospitando lo Strasburgo, sempre vincente negli ultimi 3 turni.

CALENDARIO 18° GIORNATA LIGUE 1

17.01. 19:00 Montpellier-Monaco

17.01. 21:05 Lilla-Nizza

18.01. 17:00 Lens-PSG

18.01. 19:00 Rennes-Brest

18.01. 21:05 Lione-Tolosa

19.01. 15:00 St. Etienne-Nantes

19.01. 17:15 Angers-Auxerre

19.01. 17:15 Reims-Le Havre

19.01. 20:45 Marsiglia-Strasburgo

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (12-4, +5.36)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

