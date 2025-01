Domenica alle ore 17.15 si giocherà allo Stade Bollaert-Delelis di Lens dove arriva l’Angers per questa sfida valida per la 19° giornata di Ligue 1, il massimo campionato di calcio francese. Pronostico Lens-Angers 26 gennaio 2025.

Pronostico Lens-Angers 26 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi su Lens-Angers, match valido per la 19° giornata di Ligue 1 con probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse sul campionato di calcio francese che si conferma uno dei migliori con le nostre free pick settimanali (vedi in fondo a questo articolo).

Il Lens è al 7° posto, a -2 dal Lione, in piena corsa per la top-6 che vale l’Europa, anche se ha perso 2 delle ultime 3 partite, entrambe in casa, intervallando col 2-0 a Le Havre. Il Lens in casa avrebbe un rendimento quasi da retrocessione, 14° con 3-2-4, 9 gol segnati e 10 concessi; il fattore campo non sembra essere determinante per questa squadra, anzi, è quasi meglio giocare fuori.

In trasferta però questa settimana ci sarà l’Angers a centro classifica, 12° con 22 punti e in netta ripresa dopo le ultime 3 vittorie in cui ha concesso solo 1 rete. Buono anche il rendimento esterno (3-3-3, 12 punti, 8° posto) e fuori casa l’Angers ha alternato una vittoria ad una sconfitta nelle ultime 5 (la più recente il 3-1 vincente a Montpellier).

Probabili formazioni Lens-Angers

Lens (3-4-2-1): Koffi, Medina, Sarr, Gradit, Thomasson, Frankowski, Diouf, Machado, Sofoca, Koyalipuo, Nzola.

Angers (4-2-3-1): Fofana, Bahiya Biumla, Carlens, Lefort, Hanin, Belkebla, Aholou, Abdelli, Allevinah, Memali, Lepaul.

Migliori quote Lens-Angers, 19° giornata Ligue 1

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Padroni di casa nettamente favoriti @1.45 su Lottomatica mentre gli ospiti si giocano fino @7 volte la posta su NetBet e Sisal. Pareggio offerto @4.60 su Goldbet.

Pronostico Lens-Angers del 2601.25

Si sfidano le due migliori squadre da Under del campionato di calcio francese. Il Lens arriva da 2 Over, ma rimane O/U 6-12 in questa stagione, con 2.2 gol totali di media nelle partite di Nzola e compagni. Anche l’Angers è O/U 6-12 in stagione dopo 3 Under nelle ultime 4 giornate. L’Angers è in assoluto la miglior squadra da Under in trasferta, con un solo Over finora (O/U 1-8 con 1.9 gol totali di media). Giochiamo volentieri su meno di 3 gol totali in questo match, con una quota di valore che vale un raddoppio pieno.

Risultato Esatto Lens-Angers

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-0, 1-1.

Programma completo 19° giornata Ligue 1 2024-2025

Sarà lo scontro salvezza tra Auxerre–St. Etienne ad aprire il fine settimana francese della 19° giornata di Ligue 1. Il Monaco, a secco di vittorie da 4 turni, ospita il Rennes, che ha sempre perso nelle ultime 3 giornate.

Turno insidioso per il Lilla, attuale terza forza del campionato, che dovrà vedersela in trasferta con uno Strasburgo, imbattuto da 6 gare di campionato. Il Paris Saint Germain, dopo aver battuto il Manchester City in Champions League, ospiterà il Reims contro cui ha pareggiato 4 delle ultime 5 sfide (1 vittoria).

Il Lione cerca la vittoria in casa del Nantes, che non ha ottenuto successi nelle ultime 4 giornate (3 pareggi e 1 sconfitta). Interessante il posticipo tra Nizza–Marsiglia, con gli uomini di Roberto De Zerbi che sono attualmente secondi seppur a -9 dalla vetta.

CALENDARIO 19° GIORNATA LIGUE 1

24.01. 20:45 Auxerre-St. Etienne

25.01. 17:00 Monaco-Rennes

25.01. 19:00 Strasburgo-Lilla

25.01. 21:05 PSG-Reims

26.01. 15:00 Le Havre-Brest

26.01. 17:15 Lens-Angers

26.01. 17:15 Nantes-Lione

26.01. 17:15 Tolosa-Montpellier

26.01. 20:45 Nizza-Marsiglia

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (13-4, +6,61)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.