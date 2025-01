Nel tardo pomeriggio di domenica 2 febbraio, dallo Stade Auguste-Delaune, si gioca questa sfida valida per la 20° giornata di Ligue 1 che abbiamo analizzato con big match, programma completo, probabili formazioni, migliori quote, statistiche e ovviamente il Pronostico Reims-Nantes 2 febbraio 2025.

Pronostico Reims-Nantes 2 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Reims-Nantes, match valido per la 20° giornata di Ligue 1, in campo domenica 2 febbraio alle ore 17:15 dallo Stade Auguste-Delaune.

Il Reims è al 12° posto con 22 punti ma deve stare attenta a non farsi risucchiare nella corsa per non retrocedere visto che in campionato non vince ormai da 8 turni, in mezzo solo i successi nella coppa nazionale, tra cui la recente vittoria da sfavorita contro il Monaco, superato ai rigori ed estromesso dagli ottavi di finale.

Il Nantes è 2 punti dietro al 14° posto, e di fatto è già invischiato nella lotta salvezza, per questo tre punti sarebbero d’oro in questa trasferta. Anche il Nantes sta faticando a vincere, ma almeno ha messo in fila 4 pareggi consecutivi, confermando di essere una squadra comunque ostica.

Probabili Formazioni Reims-Nantes

Reims (3-4-3): Diouf, Kipre, Akieme, Aurelio Buta, Teuma, Atangana Edoa, Munetsi, Patrick Finn, Nakamura, Diakite, Junya Ito. Allenatore: Luka Elsner

Nantes (4-2-3-1): Lopes, Sow, Pallois, Asian, Cozza, Chirivella, Castelletto, Mollet, Guirassy, Simon, Albline. Allenatore: Antoine Kombouare

Migliori quote Reims-Nantes, Ligue 1

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Padroni di casa favoriti @2.15 su Goldbet mentre la vittoria esterna si gioca @3.50 di quota massima su Sisal, col pareggio @3.30 su Snai.

Pronostico Reims-Nantes, le nostre scommesse

Anche quest’anno il campionato francese è quello che ci sta dando più soddisfazioni nelle scommesse, puntando molto sugli Under, e anche da questo match ci aspettiamo poche reti. Il Nantes è O/U 8-11 in stagione e ha segnato 3 Under nelle ultime 4 partite tutte pareggiate. Anche il Reims arriva da un doppio Under ed è O/U 1-4 nelle ultime 5 in casa. Solo 1 Over anche alle ultime 4 trasferte del Nantes. Prima del 1-2 dell’andata queste due squadre avevano chiuso 4 partite da Under in 5 precedenti.

Risultato Esatto Reims-Nantes

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-2.

Programma completo 20° giornata Ligue 1 2024-2025

CALENDARIO 20° GIORNATA LIGUE 1

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (14-4, +7,61)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

