Dal 7 al 9 febbraio si gioca la 21° giornata di Ligue 1 e noi abbiamo preso in analisi Nizza-Lens per le nostre free pick sul campionato di calcio francese, ma vediamo anche gli altri match più interessanti di questo turno, ad iniziare dallo scontro al vertice PSG-Monaco. Pronostico Nizza-Lens 8 febbraio 2025.

Pronostico Nizza-Lens 8 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Nizza-Lens in campo sabato 8 febbraio in questo match valido per la 21° giornata di Ligue 1 che abbiamo analizzato nel dettaglio con probabili formazioni, guida tv, migliori quote, statistiche e pronostici, insomma, tutto per scommettere al meglio sul calcio.

Sfida importante in chiave europea tra 5° e 6° in classifica, separate da un solo punto. Al momento è avanti il Nizza che però ha perso un pò di terreno dopo l’1-1 dello scorso turno a Tolosa, anche se in casa rimane una delle migliori squadre del campionato francese, e ha vinto le ultime 4 sotto al proprio pubblico.

Il Lens ha guadagnato qualcosa grazie al 2-0 a Montpellier dello scorso turno, seconda vittoria consecutiva per la miglior difesa di Ligue 1, meglio anche del PSG visto che il Lens ha concesso solo 18 reti nelle prime 20 partite di campionato.

Probabili Formazioni Nizza-Lens, 21° giornata Ligue 1

Nizza (3-4-2-1): Bulka, Dante, Bard, Ndayishimiye, Boudaoui, Santamaria, Abdi, Clauss, Guessand, Cho, Laborde. Allenatore: Frank Haise.

Lens (5-3-2): Ryan, Sarr, Medina, Machado, Przemyslaw Frankowski, Thomasson, Diouf, El Aynaoui, Nzola, Koyalipou. Allenatore: Will Still.

Migliori quote Nizza-Lens

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Il Nizza vincente si gioca @2.35 su Sisal, mentre il Lens lo troviamo @3.10 su NetBet, col pareggio @3.30 su Goldbet.

Pronostico Nizza-Lens: le nostre scelte

Il modulo molto difensivo, e l’ottimo reparto arretrato, rendono il Lens una squadra competitiva anche quest’anno, grazie alla miglior difesa che si trasforma anche nella miglior squadra da Under (O/U 6-14 stagionale con 2.2 gol totali di media nelle partite del Lens). Il Nizza tende invece a giocare partite con molte più reti (3.3 di media) ma arriva da 2 Under e all’andata queste squadre diedero vita ad uno 0-0 che ci mandò anche in cassa.

Ci proviamo anche nella sfida di ritorno giocando su meno di 3 reti complessive, risultato giusto in 4 degli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni, e veniamo ben ripagati da una quota al raddoppio preciso.

Risultato Esatto Nizza-Lens

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-0, 1-2.

Programma completo 21° giornata Ligue 1 2024-2025

CALENDARIO 21° GIORNATA LIGUE 1

Resoconto Free Pick Ligue 1 24-25

Lo scorso turno siamo riusciti a prendere l’unico Over del campionato di calcio francese, e lo abbiamo fatto con le due migliori squadre da Under della Ligue 1, davvero un brutto colpo, anche se quello transalpino rimane il miglior campionato europeo come rendimenti nelle nostre free pick, con 6.6 unità di profitto con 14 scommesse esatte e solo 5 errori, tra cui un paio clamorosi.

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (14-5, +6.61)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

