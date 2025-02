Dal 14 al 16 febbraio si gioca la 22° giornata di Ligue 1 francese e noi ci concentriamo in particolare nel match che domenica sera, alle ore 20:45 dal Roazhon Park, chiuderà questo turno, con probabili formazioni, migliori quote, statistiche e Pronostico Rennes-Lilla 16 febbraio 2025.

Pronostico Rennes-Lilla 16 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare Rennes-Lilla, match che chiuderà la 22° giornata di Ligue 1 2024-2025, domenica sera, al Roazhon Park.

Il Lilla è al 5° posto con 35 punti ed è reduce da 2 sconfitte intervallate da un successo. Il Lilla con 22 gol al passivo ha una delle migliori difese del campionato di calcio francese, ma nelle ultime settimane non è stata altrettanto brillante in attacco.

Il Rennes è a centro classifica, 12° con 23 punti, in risalita dopo le ultime 2 vittorie, senza subire gol (1-0 e 2-0), ad interrompere una pericolosa striscia perdente che aveva risucchiato questa squadra nella corsa per non retrocedere.

Probabili Formazioni Rennes-Lilla

Rennes (3-4-2-1): Samba, Oooh, Brassier, Jacquet, Cisse, James, Assignon, Truffert, Al-Taamari, Blas, Kalimuendo. Allenatore: Beye

Lilla (4-2-3-1): Chevalier, Mandi, De Souza Ribeiro, Meunier, Gudmundsson, Andre, Gomes, Cabella, Haraldsson, Sahraoui, David. Allenatore: Genesio.

Migliori quote Rennes-Lilla

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Rennes leggermente favorita @2.50 su Lottomatica mentre il Lille si gioca @2.80 su Goldbet, col pareggio @3.25 sui principali bookmakers, ad iniziare da Snai e NetBet.

Pronostico Rennes-Lilla, le nostre scelte

Il Rennes è in ripresa grazie alla difesa, arriva da 2 vittorie senza gol subiti e da Under. Il Lilla invece arriva da 4 Over consecutivi ma in trasferta rimane una delle migliori squadre da bassi punteggi (solo 2.1 gol totali di media nelle partite fuori casa della squadra di Genesio). All’andata a Lilla 1-0 per i padroni di casa, anche per il ritorno a Rennes puntiamo su una partita da meno di 3 gol totali tra queste due formazioni.

Risultato Esatto Rennes-Lilla

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 0-1, 1-1.

Resoconto Free Pick Ligue 1 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (15-5, +7.61)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

