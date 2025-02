Domenica pomeriggio vediamo l’analisi del match dallo Stade de la Beaujoire con Nantes e Lens, e il programma della 23° giornata di Ligue 1 francese. Pronostico Nantes-Lens 23 febbraio 2025.

Pronostico Nantes-Lens 23 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su Nantes-Lens, con probabili formazioni, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla 23° giornata di Ligue 1, il campionato francese che rimane nettamente il migliore come rendimento nelle nostre scommesse (vedi sotto).

Il Nantes dopo le ultime 2 sconfitte è sceso pericolosamente al 15° posto con 21 punti, solo 3 in più rispetto al St.Etienne, per evitare i playout e la retrocessione. Un Nantes che arriva dall’umiante 1-7 nel Principato.

Il Lens a sua volta ha rallentato con le ultime 2 sconfitte, entrambe senza segnare per 0-2, ed è fermo al 8° posto con 33 punti, 3 di ritardo sul 6° posto che vale l’Europa.

Probabili Formazioni Nantes-Lens

Nantes (4-3-3): Lopes, Castelletto, Pallois, Cozza, Sow, Lepenant, Amian, Chirivella, Simon, Douglas, Abline. Allenatore: Kombouare

Lens (5-3-2): Koffi, Gradit, Sarr, Aguilar, Sotoca, MAchado, El Aynaoui, Diouf, Thomasson, Nzola, Fulgini. Allenatore: Still.

Migliori quote Nantes-Lens

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Ospiti favoriti @2.10 su Sisal mentre la vittoria del Nantes si gioca fino @3.70 su NetBet, col pareggio @3.35 su Lottomatica.

Pronostici Nantes-Lens, le nostre scelte

Rispetto al 3-2 dell’andata per il Lens in casa, questa volta giochiamo su una partita da Under. Il Lens arriva da 4 Under consecutivi ed è la miglior squadra da Under del campionato di calcio francese (O/U 6-16 con 2.1 gol totali di media). Anche il Nantes è una delle migliori squadre da punteggi bassi in Ligue 1 (O/U 10-12), in particolare in casa dove ha segnato 4 Under nelle ultime 5 partite e la squadra di Kombouare deve assolutamente replicare difensivamente ai 7 gol presi lo scorso turno.

Risultato Esatto Nantes-Lens

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-1, 1-2, 1-1.

Programma completo 23° giornata Ligue 1 2024-2025

In aggiornamento…

CALENDARIO 23° GIORNATA LIGUE 1

In aggiornamento…

Resoconto Free Pick Ligue 1 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (16-5, +8,48)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.