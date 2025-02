Nel weekend in Francia si gioca la 24° giornata di Ligue 1 che abbiamo analizzato col programma completo, quote, formazioni e in particolare il Pronostico Angers-Tolosa 2 marzo 2025.

Pronostico Angers-Tolosa 2 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Angers-Tolosa con probabili formazioni, comparazione migliori quote, statistiche, guida tv e consigli per le scommesse sulla 24° giornata di Ligue 1 2024-2025.

Sfida da centro classifica col Tolosa al 10° posto con 30 punti dopo che è tornata alla vittoria (4-1 a Le Havre) che ormai mancava da 6 partite per questa squadra, uscita anche dalla coppa nazionale, e che quindi non è scesa in campo questa settimana a differenza degli avversari che incontrerà questa domenica.

L’Angers ha infatti giocato martedì, perdendo in casa contro il Reims ai rigori, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. I padroni di casa sono al 12° posto con 27 punti, tre in meno del Tolosa, e in Ligue 1 dopo la vittoria col Reims (questa volta in campionato) è arrivato lo spettacolare 3-3 a St.Etienne dello scorso weekend.

Probabili formazioni Angers-Tolosa

Angers: Yassin Belkhdim, Marius Courcoul, Marius Courcoul, Jacques Ekomie, Himad Abdelli, Melvin Zinga, Farid El Melali, Ibrahima Niane, Jordan Lefort, Jean-Eudes Aholou, Abdoulaye Bamba.

Tolosa: Kjetil Haug, Mark McKenzie, Charlie Cresswell, Gabriel Suazo, Djibril Sidibe, Cristian Casseres, Vincent Sierro, Aron Leonard Donnum, Shavy Warren Babicka, Zakaria Aboukhlal, Frank Magri.

Migliori quote Angers-Tolosa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Angers favorito @2.00 su Snai, con la vittoria esterna @4.00 su Sisal e il pareggio @3.35 su Goldbet.

Pronostici Angers-Tolosa, le nostre scommesse

Gli Under sono la giocata migliore in questa stagione di Ligue 1 che ci sta rendendo moltissimo (miglior campionato tra i 5 top europei, e lo vedete anche dal riassunto delle giocate date finora in questa annata), anche per questa sfida tra due delle migliori squadre da bassi punteggi del campionato di calcio francese.

Il Tolosa è la 2° miglior squadra da Under con O/U 10-13 (2.3 gol totali di media. L’Angers è (assieme al Lens) la miglior squadra da Under in assoluto con O/U 7-16. I padroni di casa hanno sempre segnato Under 2.5 gol nelle ultime 4 prestazioni in casa e all’andata a Tolosa è finita 1-1, 2° Under di fila tra queste due formazioni che negli ultimi 8 precedenti hanno totalizzato un solo Over.

Risultato Esatto Angers-Tolosa

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-0, 0-2.

Programma completo 24 giornata Ligue 1 2024-2025

Il Monaco ospita venerdì sera nell’anticipo di Ligue 1 il Reims, formazione che ha bisogno di punti per salvarsi, ma ha sempre perso negli ultimi 4 turni. Tra gli anticipi del sabato c’è la sfida tra il Paris Saint Germain capolista e il Lilla, attuale quarta forza del campionato: i parigini hanno già 13 punti di vantaggio sulla seconda e con un successo potrebbero letteralmente ipotecare il titolo.

Il Lione di Paulo Fonseca proverà a risollevarsi ospitando il Brest, mentre il Nizza andrà a caccia del 4° successo di seguito in casa del St. Etienne. Il posticipo serale della domenica vedrà protagonista l’Olympique Marsiglia di un De Zerbi molto arrabbiato per alcuni arbitraggi: al Veldrome arriva il Nantes già battuto all’andata per 1-2.

CALENDARIO 24° GIORNATA LIGUE 1

28.02. 20:45 Monaco-Reims

01.03. 17:00 St. Etienne-Nizza

01.03. 19:00 Lens-Le Havre

01.03. 21:05 PSG-Lilla

02.03. 15:00 Lione-Brest

02.03. 17:15 Angers-Tolosa

02.03. 17:15 Auxerre-Strasburgo

02.03. 17:15 Montpellier-Rennes

02.03. 20:45 Marsiglia-Nantes

Resoconto Free Pick Ligue 1 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (16-6, +7,48)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌

