Squadre in campo anche in Francia nel fine settimana, per la 25° giornata di Ligue 1 e ruba la scena il match in programma domenica allo Stade de la Beaujoire che abbiamo analizzato nel dettaglio con formazioni, quote e Pronostico Nantes-Strasburgo 9 marzo 2025.

Pronostico Nantes-Strasburgo 9 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse di calcio su Nantes-Strasburgo, match valido per la 25° giornata di Ligue 1.

Il Nantes ha perso 3 delle ultime 4 partite di campionato ed è sceso a 24 punti, quasi risucchiato dalla corsa per non retrocedere, colpa di un attacco fermo. 28 gol segnati, ma una difesa colabrodo che ha concesso 42 reti agli avversari. Anche in casa il rendimento del Nantes non è così importante.

Potrebbe approfittarne uno Strasburgo che invece è in piena corsa col Lione per il 6° e ultimo posto che vale l’Europa, a -2 punti dopo aver portato a casa 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 giornate in cui questa squadra ha messo in evidenza una solidità difensiva impeccabile con 0 gol al passivo in questo arco di tempo.

Probabili Formazioni Nantes-Strasburgo

Nantes (3-5-2). Lopes, Castelletto, Sow, Coco, Leroux, Chirivella, Coquelin, Lepenant, Pallois, Abline, Simon. Allenatore: Kombouare

Strasburgo (3-4-2-1): Petrovic, Sarr, Doue, Doukoure, Nascimento dos Santos, Barco, Diarra Mouhamadou, Bakwa, Lemarechal, Namasi, Emegha. Allenatore: Rosenior

Migliori quote Nantes-Strasburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Quote in grande equilibrio col Nantes @2.55 su Betway e lo Strasburgo @2.80 su Netbet, mentre il pareggio si gioca mediamente @3.20, con un picco @3.25 su Goldbet.

Pronostici Nantes-Strasburgo, le nostre scommesse

Lo Strasburgo non ha concesso nemmeno una rete nelle ultime 4 partite ed è reduce da 5 Under consecutivi in campionato. Anche il Nantes arriva da un Under e potrebbe fermarsi la striscia di 3 Over consecutivi nei precedenti tra queste due formazioni (3-1 per lo Strasburgo all’andata in casa). Questa volta giochiamo su un match da meno di 3 gol totali.

Risultato Esatto Nantes-Strasburgo

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 2-2, 1-1.

Programma completo 25° giornata Ligue 1 2024-2025

La 25° giornata di Ligue 1 francese si apre già venerdì sera con un anticipo importante tra il Tolosa, che viene da 2 vittorie di fila, e il Monaco, attualmente al 4° posto e vincente in 2 delle ultime 3 giornate. Il PSG, capolista, che non ha mai perso in questa stagione, farà visita al Rennes, reduce da 2 successi consecutiv. I parigini non perdono contro questo avversario dal marzo del 2023 (da allora 3 vittorie del Paris Saint Germain e 1 pareggio).

In corsa per il 4° posto il Lille che ospita il Montpellier fanalino di coda. Impegno interno per l’Olympique Marsiglia contro un Lens che sta attraversando un momento difficile dopo 4 sconfitte consecutive. Sfida d’alta quota nel posticipo della domenica sera tra il Nizza–Lione, che sarà privo dell’allenatore Paulo Fonseca, squalificato fino al 30 novembre.

CALENDARIO 25° GIORNATA LIGUE 1

07.03. 20:45 Tolosa-Monaco

08.03. 17:00 Rennes-PSG

08.03. 19:00 Lilla-Montpellier

08.03. 21:05 Marsiglia-Lens

09.03. 15:00 Brest-Angers

09.03. 17:15 Le Havre-St. Etienne

09.03. 17:15 Nantes-Strasburgo

09.03. 17:15 Reims-Auxerre

09.03. 20:45 Nizza-Lione

Resoconto Free Pick Ligue 1 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (16-7, +6,48)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌

Angers-Tolosa: UNDER 2.5 @1.67❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.