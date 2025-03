Questo fine settimana in Francia si gioca il big match al comando della Ligue 1 in questa 26° giornata, ovvero PSG-Marsiglia di cui abbiamo parlato, anche se ci concentriamo sul Pronostico Strasburgo-Tolosa 16 marzo 2025.

Pronostico Strasburgo-Tolosa 16 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su Strasburgo-Tolosa, match valido per la 26° giornata di Ligue 1 2024-2025.

Lo Strasburgo arriva da 2 vittorie, non perde da 5 giornate in campionato e ha vinto 4 partite in questo arco di tempo, salendo al 7° posto con 40 punti, appena 2 in meno del Lione che occupa l’ultimo posto valido per l’Europa, un obiettivo concentro per la squadra di Rosieniol.

Il Tolosa è al 10° posto con 34 punti, e anche la squadra di mister Martinez è in forma con 2 vittorie seguite dal pareggio dello scorso turno, l’1-1 interno contro un avversario ostico come il Monaco.

Probabili Formazioni Strasburgo-Tolosa

Strasburgo (3-4-2-1): Petrovic, Sarr, Doukoure, Doue, Lemarechal, Nascimento dos Santos, Bakwa, Barco, Da Silva Moreira, Nanasi, Emegha. Allenatore: Rosenior.

Tolosa (3-4-2-1): Haug, Cresswell, McKenzie, Sidibe, Sierro, Canvot, Messali, Suazo, Babicka, Donnum, Magri. Allenatore: Martinez.

Migliori quote Strasburgo-Tolosa, Ligue 1

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio europeo. Strasburgo favorito in casa @2.30 su Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @3.10 su Goldbet. Pareggio @3.30 su Snai e Betway.

Pronostici Strasburgo-Tolosa: le nostre scommesse

Il Tolosa arriva dal 1-1 contro il Monaco e rimane la 3° miglior squadra da Under del campionato grazie alla 2° miglior difesa del campionato con 27 gol al passivo, come il Lione (solo il PSG fa meglio con 24 gol subiti). Sono 5 gli Under consecutivi dello Strasburgo che a sua volta sta facendo benissimo in difesa, tanto che in queste ultime 5 prestazioni non ha concesso nemmeno una rete. Gli Under in Francia ci stanno ripagando alla grande (vedi sotto il recap delle giocate di Ligue 1) e prima del 2-1 dell’andata a Tolosa per lo Strasburgo, queste due squadre avevano segnato in tutto 2 gol in 2 sfide da Under, come speriamo di rivedere anche oggi.

Risultato Esatto Strasburgo-Tolosa, Ligue 1

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-1.

Programma completo 26° giornata Ligue 1 2024-2025

Nizza–Auxerre è l’anticipo della 26° giornata di Ligue 1, che però entrerà nel vivo solo da sabato col Lille che cercherà l’aggancio al 4° posto facendo visita al Nantes, formazione che ha bisogno di punti per salvarsi.

Il Monaco invece, proverà a risalire dopo essere scivolato in quarta piazza, facendo visita all’Angers, che ha sempre perso negli ultimi 2 turni. Il Lione, su cui pende sempre la spada di damocle della penalizzazione a fine stagione, ospita il Le Havre.

Il big match è sicuramente la sfida che tra prima e seconda in classifica, ovvero Paris Saint Germain–Olympique Marsiglia anche se tra le due formazioni c’è una grande distanza, e i parigini (che in settimana hanno fatto il colpaccio in Champions eliminando il Liverpool che aveva dominato la prima fase a girone unico) potranno gestire questo Le Classique, ovvero la sfida tra le due compagini transalpine più titolate: la formazione allenata oggi da Luis Enrique ha vinto il match d’andata in trasferta per 0-3 ottenendo il 4° successo consecutivo contro questo avversario.

CALENDARIO 26° GIORNATA LIGUE 1

14.03. 20:45 Nizza-Auxerre

15.03. 17:00 Nantes-Lilla

15.03. 19:00 Angers-Monaco

15.03. 21:05 Lens-Rennes

16.03. 15:00 Lione-Le Havre

16.03. 17:15 Brest-Reims

16.03. 17:15 Montpellier-St. Etienne

16.03. 17:15 Strasburgo-Tolosa

16.03. 20:45 PSG-Marsiglia

Resoconto Free Pick Ligue 1 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (17-7, +7.31)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌

Angers-Tolosa: UNDER 2.5 @1.67❌

Nantes-Strasburgo: UNDER 2.5 @1.83✅

