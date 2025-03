In Francia i giochi per il campionato di calcio transalpino di Ligue 1 sembrano ormai chiusi da tempo in favore del Paris SG che domina con 19 punti di vantaggio sul Marsiglia. Vediamo statistiche, quote antepost e Aggiornamenti Ligue 1 24-25.

Aggiornamenti Ligue 1 24-25: la situazione del campionato di calcio francese

In Ligue 1 non sembrano già esserci dubbi sulla squadra che vincerà il campionato, ovvero il Paris Saint Germain, che ha ben 19 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Marsiglia di Roberto De Zerbi, cui proprio nel weekend la squadra di Luis Enrique ha rifilato un perentorio 3-1 chiudendo di fatto i conti e le speranze dei marsigliesi, se ancora ce ne fossero state.

Una buona notizia per le dirette inseguitrici in chiave Champions, ovvero il Monaco e il Nizza, entrambe a quota 47 rispettivamente dopo la vittoria in casa dell’Angers per 0-2 e il pareggio interno con l’Auxerre (1-1). Terzo successo consecutivo per il Lione di Paulo Fonseca, che però a fine stagione sarà penalizzato e potrebbe finire in Ligue 2. In coda, sembra ormai condannato il Montpellier, mentre vivono una situazione molto complicata anche St. Etienne, Le Havre e Reims.

Quote Antepost Ligue 1: PSG con le mani sul titolo

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost di Bet365 per la vittoria finale della Ligue 1 2024-2025.

Prossimo turno di Ligue 1

La Ligue 1 tornerà dal 28 al 30 marzo con la 27° giornata del campionato di calcio francese. Vediamo le quote principali (1X2, Over-Under, Gol/No Gol) su Planetwin365.

