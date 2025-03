Venerdì 28 marzo il campionato di calcio francese torna in campo con l’anticipo della 27° giornata di Ligue 1 che si giocherà allo Stade de la Meinau in questo match che abbiamo analizzato col Pronostico Strasburgo-Lione 28 marzo 2025.

Pronostico Strasburgo-Lione 28 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi di Strasburgo-Lione con probabili formazioni, guida tv, migliori quote e le scommesse vincenti e gratuite sul calcio per la 27° giornata di Ligue 1. Le squadre si sfidano per un posto in Europa.

Al momento lo Strasburgo è al 7° posto con 43 punti dopo le ultime 3 vittorie, a -1 dal Lilla che occupa il 6° e ultimo posto valido per l’Europa, e a -2 proprio dagli avversari che ospiteranno questo venerdì. Lo Strasburgo ha perso solo una volta in casa in stagione (7-4-1).

Il Lione al momento è 5° con 45 punti, e anche lui arriva da 3 vittorie di fila, ma su questa squadra pende sempre la spada di Damocle della retrocessione a tavolino, altro che Europa. Il Lione sta però onorando al meglio il campionato, e ha vinto 4 delle ultime 5 partite.

Probabili Formazionii Strasburgo-Lione

STRASBURGO (4-2-3-1): Petrovic; Doue, Sarr, Doukoure, Barco; Andrey Santos, Lamarechal; Amo, Nanasi, Moreira; Emegha.

LIONE (4-2-3-1): Lucas Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic, Tolisso; Almada, Cherkhi, Nuamuah; Lacazette.

Migliori quote Strasburgo-Lione del 28 marzo 2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Quote in grande equilibrio con gli ospiti leggermente favoriti @2.40 su Betway mentre lo Strasburgo si gioca @2.70 su NetBet. Pareggio @3.60 su Sisal e Snai.

Pronostici Strasburgo-Lione: le nostre scommesse

All’andata 4-3 del Lione in casa contro lo Strasburgo. In 5 degli ultimi 6 precedenti queste squadre hanno combinato per almeno 3 gol, quindi per Over che è anche la giocata che consigliamo per questa sfida.

Risultato Esatto Strasburgo-Lione

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 2-2.

