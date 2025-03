Vediamo il fine settimana del campionato di calcio francese con la 27° giornata di Ligue 1 col calendario completo e le analisi dei match più interessanti, in particolare quello di domenica allo Stade Pierre-Mauroy col Pronostico Lilla-Lens 30 marzo 2025.

Pronostico Lilla-Lens 30 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Lilla-Lens con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i pronostici su questo match valido per la 27° giornata di Ligue 1.

Spera di rientrare nella lotta Champions il Lille (44 punti e 2 sconfitte negli ultimi 3 turni) che al momento è scivolata al 6° posto, l’ultimo valido per l’Europa League. Prima della sosta per le nazionali il Lilla si è fermata nella sconfitta di misura (0-1) contro il Nantes.

Proprio il Lens è una delle squadre che cercano di rientrare nella scorsa europea dopo 2 successi consecutivi e Marsiglia e contro il Rennes, anche in questo caso col risultato minimo di 1-0.

Probabili Formazioni Lilla-Lens

Lilla (4-3-2-1): Chevalier, de Souza Ribeiro, Gudmundsson, Diakite, Mandi, Gomes, Andre, Bakker, Sahraoui, Sahraoui. Allenatore: Genesio.

Lens (3-4-1-2): Ryan, Bah, Gradit, Medina, El Aynaoui, Mancado, Mendy, Aguilar, Sotoca, Agbonifo, Said. Allenatore: Still

Migliori quote Lilla-Lens

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Quota al raddoppio su Sisal per la vittoria del Lilla mentre col Lens si sale @3.65 su Snai, e il pareggio @3.40 su Goldbet.

Pronostici Lilla-Lens, le nostre scommesse

Entrambe arrivano da un 1-0 in campionato, prima della sosta per le nazionali (il Lens da un doppio 1-0 come abbiamo detto). Il Lilla arriva da 2 Under in campionato per una squadra che ha una delle migliori difese di Ligue 1 con 28 gol al passivo. Il Lens è la miglior squadra da Under del campionato di calcio francese (O/U 8-18) con 3 Under nelle ultime 4 trasferte. Anche i precedenti ci dicono Under, con 2-0 del Lilla all’andata in trasferta, 4° Under negli ultimi 5 precedenti, e anche all’andata avevamo dato questa giocata, incassando. Riproviamoci!

Risultato Esatto Lilla-Lens

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-0, 3-1.

Programma completo 27° giornata Ligue 1 2024-2025

L’anticipo di venerdì sera della Ligue 1 vede di fronte due squadre in forma che arrivano entrambe da 3 vittorie consecutive, ovvero Strasburgo–Lione. Sabato fari puntati sul Marsiglia di Roberto De Zerbi che, dopo 2 sconfitte consecutive, 3 negli ultimi 4 turni, se la vedrà in trasferta con il Reims.

Il PSG capolista sabato sera farà visita al St. Etienne contro cui ha sempre vinto negli ultimi 4 match e non ha mai perso nei 27 precedenti più recenti considerate tutte le competizioni. Sfida d’altissima quota e che mette in palio potenzialmente il secondo posto tra Monaco–Nizza, attualmente appaiate a quota 47 punti.

CALENDARIO COMPLETO 27° GIORNATA LIGUE 1

28.03. 20:45 Strasburgo-Lione

29.03. 17:00 Reims-Marsiglia

29.03. 19:00 St. Etienne-PSG

29.03. 21:05 Monaco-Nizza

30.03. 15:00 Tolosa-Brest

30.03. 17:15 Angers-Rennes

30.03. 17:15 Auxerre-Montpellier

30.03. 17:15 Le Havre-Nantes

30.03. 20:45 Lilla-Lens

Resoconto Free Pick Ligue 1 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (17-8, +6.31)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌

Angers-Tolosa: UNDER 2.5 @1.67❌

Nantes-Strasburgo: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Tolosa: UNDER 2.5 @1.73❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.