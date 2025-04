Nel weekend si gioca la 28° giornata di Ligue 1 2024-2025, un turno che si chiuderà domenica sera al Velodrome, match su cui ci focalizziamo con la nostra free pick di giornata sul campionato di calcio francese che rimane il migliore tra i top-5 campionati europei con le nostre scommesse. Pronostico Marsiglia-Tolosa 6 aprile 2025.

Pronostico Marsiglia-Tolosa 6 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Nel posticipo serale della domenica, per la 28° giornata di Ligue 1 francese spicca la gara interna dell’Olympique Marsiglia contro il Tolosa: i padroni di casa sono reduci da 3 sconfitte consecutive, mentre gli ospiti hanno ottenuto solo un punto nello stesso parziale (1 pari e 2 sconfitte).

Burrasca interna e situazione esplosiva per il Marsiglia, tanto che De Zerbi non avrebbe nemmeno preso parte all’ultimo allenamento.

Probabili Formazioni Marsiglia-Tolosa

Olympique Marseille (3-4-2-1): Rulli: Murillo, Höjbjerg, Cornelius: Luis Henrique, Bennacer, Rongier, Merlin; Greenwood, Rabiot; Gouiri. Allenatore: De Zerbi

Toulouse (3-4-3): Restes; Sidibé, Cresswell, McKenzie; Dönnum, Casseres, Sierro, Suazo; Babicka, King, Gboho. Allenatore: Martinez

Migliori quote Marsiglia-Tolosa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Marsiglia è favorito @1.75 su Sisal, col pareggio @3.80 su Snai e la vittoria ospite @4.50 su Goldbet.

Pronostici Marsiglia-Tolosa, le nostre scommesse

Abbiamo detto dei grossi problemi interni del Marsiglia di De Zerbi che nelle ultime 3 sconfitte ha segnato solo 2 gol e in casa arriva da 2 Under di fila. Il Tolosa arriva da 2 partite ad alto punteggio e anche all’andata in casa ha dato vita ad un match ad alto punteggio, perso 1-3, ma questa volta puntiamo su una partita a basso punteggio per un raddoppio abbondante.

Risultato Esatto Marsiglia-Tolosa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-1, 0-1.

Programma completo 28° giornata Ligue 1 2024-2025

Il weekend di Ligue 1 francese si apre con la sfida tra Nizza–Nantes, con i padroni di casa che non hanno mai vinto negli ultimi 3 turni (2 sconfitte e 1 pareggio).

Sabato il Paris Saint Germain ospita l’Angers che ha sempre perso negli ultimi 4 turni e nelle più recenti 17 sfide con i parigini, considerando tutte le competizioni. Il Monaco, seconda forza del campionato di calcio francese (seppur distanziata di 21 punti dalla vetta), fa visita al Brest, che non ha mai perso negli ultimi 3 turni (2 vittorie e 1 pari).

Vale il 5° posto il match tra Lione–Lille, anche se sui padroni di casa pende la spada di damocle della penalizzazione che scatterà a fine stagione.

04.04. 20:45 Nizza-Nantes

05.04. 17:00 PSG-Angers

05.04. 19:00 Brest-Monaco

05.04. 21:05 Lione-Lilla

06.04. 15:00 Lens-St. Etienne

06.04. 17:15 Montpellier-Le Havre

06.04. 17:15 Reims-Strasburgo

06.04. 17:15 Rennes-Auxerre

06.04. 20:45 Marsiglia-Tolosa

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (18-8, +7.11)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌

Angers-Tolosa: UNDER 2.5 @1.67❌

Nantes-Strasburgo: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Tolosa: UNDER 2.5 @1.73❌

Lilla-Lens: UNDER 2.5 @1.80✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.