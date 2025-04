Il big match della 29° giornata di Ligue 1 si gioca nel Principato di Monaco dove secondo noi i padroni di casa potranno vincere nella sfida contro l’Olympique di Roberto De Zerbi. Pronostico Monaco-Marsiglia 12 aprile 2025

Pronostico Monaco-Marsiglia 12 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Monaco-Marsiglia con probabili formazioni, guida tv, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla 29° giornata di Ligue 1 in questo big match tra 3° e 2° in classifica.

Il Monaco è al 3° posto con 50 punti, scavalcano proprio dal Marsiglia la settimana scorsa, quando la squadra del Principato ha interrotto una serie di risultati utili con l’1-2 sul campo del Brest, ma in casa il Monaco va forte e ha sempre vinto le ultime 5 di campionato allo Stade Louis II.

Le tensioni interne del Marsiglia non hanno intaccato la prestazione della scorsa settimana, con la squadra di Roberto De Zerbi tornata alla vittoria (dopo 3 sconfitte consecutive) grazie al comunque non semplice 3-2 contro il Tolosa.

Probabili formazioni Monaco-Marsiglia

Monaco: Kohn; Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Embolo, Biereth. Allenatore: Hutter.

Marsiglia: Rulli; Lirola, Cornelius, Kondogbia; Henrique, Rongier, Bennacer, Merlin; Rabiot, Greenwood; Gouiri. Allenatore: De Zerbi.

Migliori quote Monaco-Marsiglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il fattore campo spinge il Monaco favorito @2.05 su Sisal mentre la vittoria del Marsiglia si gioca @3.30 su Betway, col pareggio @3.75 su Snai.

Pronostici Monaco-Marsiglia, le nostre scommesse

In casa favoriamo il Monaco che ha perso 1-2 all’andata a Marsiglia, ma lo scorso anno aveva vinto 3-2 in casa. I gol non mancano mai quando si sfidano queste due formazioni, con 4 Over negli ultimi 5 precedenti (tutti da Gol/Gol). Queste sono due delle migliori squadre da Over del campionato di calcio francese, anche qui 2° e 3°, il Monaco con O/U 19-9 e 3.2 gol totali di media (5 Over di fila in casa) mentre il Marsiglia segue con un O/U 18-10 stagionale (3.4 gol totali di media) dopo gli ultimi 3 Over di fila, e 3 sono anche gli Over consecutivi in trasferta per la squadra di De Zerbi.

Il nostro pronostico Monaco-Marsiglia: 1X+OVER 2.5 @2.05 Snai

Risultato Esatto Monaco-Marsiglia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 0-3.

Programma completo 29° giornata Ligue 1 2024-2025

Si apre con l’anticipo tra Lens–Reims il weekend del massimo campionato francese, che ha già assegnato il titolo con 6 turni di anticipo al Paris Saint Germain (a riposo questo fine settimane tra i due match di Champions League contro l’Aston Villa).

Sabato il Tolosa ospita il Lilla che è ancora in corsa per un posto in Europa, così come Strasburgo–Nizza che si affrontano in un momento molto delicato per gli ospiti (3 sconfitte e un pari negli ultimi 4 turni). Nel posticipo domenicale, attenzione alla gara tra Auxerre–Lione.

11.04. 20:45 Lens-Reims

12.04. 17:00 Monaco-Marsiglia

12.04. 19:00 Tolosa-Lilla

12.04. 21:05 Strasburgo-Nizza

13.04. 15:00 St. Etienne-Brest

13.04. 17:15 Angers-Montpellier

13.04. 17:15 Le Havre-Rennes

13.04. 20:45 Auxerre-Lione

