In Francia nel fine settimana si gioca la 30° giornata di Ligue 1, un campionato già in mano al PSG che continua a correre anche in Champions e in coppa nazionale per il triplete. In questo articolo, oltre a vedere tutto il turno e i match più interessanti del campionato di calcio transalpino, ci concentriamo sul match dello Stade Auguste-Delaune col Pronostico Reims-Tolosa 20 aprile 2025.

Pronostico Reims-Tolosa 20 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Reims-Tolosa con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su questo match valido per la 30° giornata di Ligue 1 2024-2025.

Il Reims cerca punti preziosi per la salvezza visto che al momento è a 29 punti, a +2 dal playout della 16° posizione occupata dal Le Havre. Un Reims che ha vinto 2 delle ultime 3 partite, compreso l’importante 2-0 a Lens dello scorso weekend.

Il Tolosa rimane più tranquillo al 12° posto con 34 punti, ma rischia di essere risucchiato nella zona calda se non si sveglia dopo 4 sconfitte di fila. Il Tolosa non vince da 5 giornate in campionatp e ha perso le ultime 2 trasferte incassando 5 reti.

Probabili Formazioni Reims-Tolosa

Reims (5-4-1): Diouf, Jeng, Gbane, Akieme, Sekine, Aurelio Buta, Atangana Edoa, Kone, Nakamura, Junya Ito, Siebatcheu. Allenatore: Diawara

Tolosa (3-4-2-1): Restes, Cresswell, Sidibe, McKenzie, Sierro, Casseres, Messali, Suazo, Donnum, Gboho, Magri. Allenatore: Martinez.

Migliori quote Reims-Tolosa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Anche se gioca in casa il Reims è sfavorito @3.30 su Goldbet, col Tolosa che si gioca @2.25 su Snai mentre il pareggio si gioca @3.25 su Sisal.

Pronostici Reims-Tolosa, le nostre scommesse

Si sfidano due delle migliori squadre da Under del campionato. Il Reims ha segnato 4 Under nelle ultime 5 giornate, il Tolosa invece arriva da 4 Over consecutivi, una striscia che si potrà interrompere sul campo del Reims dove abbiamo visto 3 Under nelle ultime 4 partite. All’andata a Tolosa un risicato 1-0 per il Tolosa, 5° Under negli ultimi 7 precedenti di campionato tra queste due formazioni.

Risultato Esatto Reims-Tolosa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-0, 1-2.

Programma completo 30° giornata Ligue 1 2024-2025

Il weekend del campionato francese si apre con l’anticipo tra Rennes–Nantes, due squadre che vogliono mantenere le distanze dalla zona salvezza. Il Paris Saint Germain, già campione e qualificato per le semifinali di Champions League, farà turnover in casa contro il Le Havre, che non ha mai vinto contro i parigini negli ultimi 10 match, considerando tutte le competizioni.

Il Monaco dovrà difendere il secondo posto dal tentativo di aggancio da parte dello Strasburgo, mentre il Marsiglia, che ha perso 4 volte negli ultimi 5 turni, ospiterà il fanalino di coda Montpellier. Il Lille cerca punti contro l’Auxerre per la rincorsa al 4° posto mentre il Lione, che si trova proprio al 4° posto, dovrà è impegnato in casa del St. Etienne (24).

18.04. 20:45 Rennes-Nantes

19.04. 17:00 PSG-Le Havre

19.04. 19:00 Monaco-Strasburgo

19.04. 21:05 Marsiglia-Montpellier

20.04. 15:00 Lilla-Auxerre

20.04. 17:15 Brest-Lens

20.04. 17:15 Nizza-Angers

20.04. 17:15 Reims-Tolosa

20.04. 20:45 St. Etienne-Lione

