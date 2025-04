Andiamo a vedere le sfide della 31° giornata di Ligue 1 e ci soffermiamo su uno dei match in campo domenica pomeriggio con analisi, probabili formazioni e Pronostico Montpellier-Reims 27 aprile 2025.

Pronostico Montpellier-Reims 27 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Montpellier-Reims, match valido per la 31° giornata di Ligue 1 con probabili formazioni, guida tv, migliori quote e consigli per le scommesse sul calcio.

Il Reims è tornato a respirare una boccata d’ossigeno, anzi due, con le ultime vittorie a Lens e sul Tolosa in cui la squadra di Diawara non ha concesso nemmeno un gol agli avversari, portandosi così a +5 sulla zona calda, anche se l’obiettivo non è ancora centrato.

Il Montpellier è invece desolatamente ultimo con 15 punti, la peggio difesa del campionato con ben 71 gol al passivo, ma anche il peggior attacco con appena 22 reti segnate, in una stagione disastrosa per una squadra reduce da 11 sconfitte consecutive!

Probabili Formazioni Montpellier-Reims

Montpellier (3-2-4-1): Lecomte, Omeragic, Mincarelli Davin, Mouanga, Ndollo Bille, Sainte-Luce, Nzingoula, Ferri, Pays, Ndiaye, Coulibaly.

Reims (4-3-3): Diouf, Kipre, Sekine, Aurelio Buta, Akieme, Atangana Edoa, Junya Ito, Kone, Nakamura, Siebatcheu, Sangui.

Migliori quote Montpellier-Reims

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Pronostici Montpellier-Reims, le nostre scommesse

Il Montpellier ormai rassegnato al ritorno in Ligue 2 con la retrocessione rientra in casa dopo averne buscati 5 a Marsiglia, ma speriamo che in casa possa tirare fuori qualcosa in più anche se qui non segna da 3 partite e prima della partita di Marsiglia aveva segnato 5 Under consecutivi. Il Reims non ha subito gol nelle ultime 2, e proverà a fare altrettanto sul campo del peggior attacco del campionato di calcio francese. Gli ospiti arrivano da 3 Under consecutivi e sono una delle migliori squadre da bassi punteggi di Ligue 1, con anche un O/U 1-3 nelle ultime 4 trasferte. All’andata 4-1 per il Reims, ma giochiamo sull’interruzione di una striscia di 4 Over consecutivi tra queste due squadre. Giochiamo su meno di 3 gol totali al raddoppio.

Risultato Esatto Montpellier-Reims

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.

Programma completo 31° giornata Ligue 1 2024-2025

La 31° giornata di Ligue 1 si apre subito venerdì con i già campioni del Paris Saint Germain impegnati in casa contro il Nizza ancora in lotta per un posto Champions e che all’andata ha fermato i parigini sull’1-1.

Cerca punti europei anche lo Strasburgo, che se la vedrà in casa contro il St. Etienne penultimo ma con 4 punti messi in carniere negli ultimi 2 turni. Il Monaco dovrà difendere il 3° posto facendo visita al Le Havre, mentre il Lione (51) dovrà fare molta attenzione al Rennes, reduce da 2 successi consecutivi, 3 negli ultimi 4 turni.

Cerca il 3° successo di seguito il Lilla in casa dell’Angers, mentre il Marsiglia di Roberto De Zerbi è atteso dal match interno contro il Brest che vale la permanenza al 2° posto.

25.04. 20:45 PSG-Nizza

26.04. 17:00 Strasburgo-St. Etienne

26.04. 19:00 Le Havre-Monaco

26.04. 21:05 Lione-Rennes

27.04. 15:00 Angers-Lilla

27.04. 17:15 Lens-Auxerre

27.04. 17:15 Montpellier-Reims

27.04. 17:15 Nantes-Tolosa

27.04. 20:45 Marsiglia-Brest

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (20-9, +8.00)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌

Angers-Tolosa: UNDER 2.5 @1.67❌

Nantes-Strasburgo: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Tolosa: UNDER 2.5 @1.73❌

Lilla-Lens: UNDER 2.5 @1.80✅

Marsiglia-Tolosa: UNDER 2.5 @2.05❌

Monaco-Marsiglia: 1X+OVER 2.5 @2.05 ✅

Reims-Tolosa: UNDER 2.5 @1.84✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.