Andiamo a vedere cosa ci aspetta nel weekend del campionato di calcio francese con i match della 32° giornata di Ligue 1 2024-2025, con un approfondimento sul Pronostico Auxerre-Le Havre 4 maggio 2025.

Pronostico Auxerre-Le Havre 4 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Auxerre-Le Havre con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse su questo match di calcio valido per la 32° giornata di Ligue 1.

Auxerre a centro classifica al 10° posto con 41 punti, ha poco da chiedere a questo finale di stagione e dopo 2 sconfitte è tornata alla vittoria lo scorso turno, il 4-0 sul campo del Lens, alla faccia delle poche motivazioni.

Il Le Havre invece le motivazioni le ha eccome visto che 16° con 28 punti, solo a +1 dal St,Etienne per la retrocessione diretta e a -2 dall’Angers per salvarsi evitando il pericoloso playout a cui al momento sarebbe condannata a giocare. Il Le Havre non vince da 3 turni in Ligue 1, anche se dopo 2 sconfitte è arrivato un punticino nel 1-1 interno contro il Monaco, un risultato comunque positivo.

Probabili Formazioni Auxerre-Le Havre

Auxerre (5-4-1): Leon, Jubal, Akpa, Mensah, Diomande, Hoever, Massengo, Diousse, Perrin, Sinayoko, Onaiwu.

Le Havre (4-2-3-1): Gorgelin, Loris, Youte Kinkoue, F. Toure, Nego, Mwanga, A. Toure, Kechta, Casimir, Soumare, Hassan.

Migliori quote Auxerre-Le Havre

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Auxerre favorito poco sopra la pari @2.10 su Sisal per la vittoria, col Le Havre @3.50 su Goldbet e il pareggio @3.55 su Betway.

I nostri pronostici su Auxerre-Le Havre

L’Auxerre arriva da 3 partite ad alto punteggio da Over 2.5 e in 2 di queste entrambe le squadre sono andate a segno. Il Le Havre arriva dal 1-1 col Monaco, 11° partita da Gol/Gol nelle ultime 12 di questa squadra. Anche i precedenti dicono Gol Si, risultato sempre uscito negli ultimi 5 scontri diretti tra queste due formazioni.

Risultato Esatto Auxerre-Le Havre

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-3.

Programma completo 32° giornata Ligue 1 2024-2025

Si apre questa venerdì con l’anticipo tra Nizza–Reims il weekend del campionato francese con la 32° giornata di Ligue 1: i padroni di casa cercano 3 punti vitali in chiave Champions, mentre gli ospiti sono a una passo dalla salvezza aritmetica. Il PSG già vincitore del titolo e reduce dall’importante vittoria contro l’Arsenal in semifinale di Champions (i parigini sono in piena corsa per il triplete) farà visita allo Strasburgo che ha una grossa occasione e potrà approfittare della minor motivazione del Paris SG per provare ad agguantare il 3° posto (3 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 5 turni).

Dopo 2 pareggi consecutivi, il Monaco sarà di scena in casa del St. Etienne attualmente penultimo in classifica e sempre sconfitto negli ultimi 4 precedenti. Il Lione, che ha vinto 3 degli ultimi 4 turni, ospita il Lens che ormai non ha granché da chiedere a questo campionato, mentre chiuderà il menu il match tra Lille-Marsiglia e qui invece c’è in palio il 2° posto (nei 2 precedenti stagionali 1 pareggio in campionato e 1 vittoria del Lille ai rigori in Coppa di Francia).

02.05. 20:45 Nizza-Reims

03.05. 17:00 Strasburgo-PSG

03.05. 19:00 Tolosa-Rennes

03.05. 21:05 St. Etienne-Monaco

04.05. 15:00 Nantes-Angers

04.05. 17:15 Auxerre-Le Havre

04.05. 17:15 Brest-Montpellier

04.05. 17:15 Lione-Lens

04.05. 20:45 Lilla-Marsiglia

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (21-9, +9.02)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌

Angers-Tolosa: UNDER 2.5 @1.67❌

Nantes-Strasburgo: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Tolosa: UNDER 2.5 @1.73❌

Lilla-Lens: UNDER 2.5 @1.80✅

Marsiglia-Tolosa: UNDER 2.5 @2.05❌

Monaco-Marsiglia: 1X+OVER 2.5 @2.05 ✅

Reims-Tolosa: UNDER 2.5 @1.84✅

Montpellier-Reims: UNDER 2.5 @2.02✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.