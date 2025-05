La 33° giornata di Ligue 1 vede in campo Angers e Strasburgo sabato sera, in un match con squadre che hanno obiettivi ben diversi. I padroni di casa cercano preziosi punti salvezza, gli ospiti vogliono prolungare la striscia di imbattibilità a 13 giornate, continuando la splendida corsa europea. Pronostico Angers-Strasburgo 10 maggio 2025.

Pronostico Angers-Strasburgo 10 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Angers-Strasburgo, match valido per la 33° giornata di Ligue 1 con statistiche, ultime dai campi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e i nostri consigli per i pronostici vincenti e gratuiti sul calcio.

Angers a 33 punti, solo a +2 dalla zona retrocessione anche se dopo 2 sconfitte è tornata alla vittoria lo scorso turno nel 1-0 di misura sul campo del Nantes.

Obiettivi decisamente diversi per lo Strasburgo che difende il 6° e ultimo posto valido per l’Europa, ma è solo a -1 dal sogno Champions dopo le ultime 2 vittorie. Lo Strasburgo non perde da ben 12 giornate e 9 sono state vittorie, con 3 X a completare il bilancio.

Probabili Formazioni Angers-Strasburgo

ANGERS (5-3-2): Fofana, Lefort, Hanin, Camara, Carlens, Rao-Lisoa, Belkhdim, Courcoul, Ferhat, Lepaul, Abdelli

STRASBURGO (3-4-2-1): Petrovic, Doukoure, Sarr, Doue, Barco, Nascimento dos Santos, Da Silva Moreira, Bakwa, Diarra Mouhamadou, Lemarechal, Emegha

Migliori quote Angers-Strasburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Angers sfavorito @4.25 su Betway con lo Strasburgo @1.80 su Sisal e il pareggio @3.70 su Snai.

I nostri pronostici su Angers-Strasburgo

Ben 8 delle ultime 9 partite dell’Angers si sono chiuse con Gol No mentre sono 6 di fila le trasferte senza entrambe le squadre a segno per lo Strasburgo. Negli ultimi 3 precedenti tra queste due squadre sempre Gol SI, andiamo ad interrompere questa striscia con una bella quota di valore oltre la pari.

Risultato Esatto Angers-Strasburgo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 1-3.

Programma completo 33° giornata Ligue 1 2024-2025

Il penultimo turno di Ligue 1 si giocherà tutto in contemporanea sabato 10 maggio alle ore 21:00. Il Paris Saint Germain a secco di vittorie da 3 turni, ma fresco di conquista della finale di Champions League, sarà di scena in casa del Montpellier già retrocesso nella seconda serie transalpina. Il Marsiglia di Roberto De zerbi, difenderà la seconda piazza in casa del Le Havre, che messo insieme 4 punti nelle ultime 2 giornate e ora crede alla salvezza.

Tenterà il sorpasso il Monaco attualmente terzo e impegnato tra le mura amiche contro il Lione di Paulo Fonseca, che ha perso all’andata in casa contro i monegaschi dopo che avevano sempre vinto nei 3 scontri antecedenti. Va a caccia del 4° successo di fila il Nizza che farà visita a un Rennes reduce da 2 KO di seguito e che sembra ormai in vacanza. È imbattuto da 4 turni (3 vittorie e 1 pari) anche il Lille che andrà in gita a Brest.

10.05. 21:00 Angers-Strasburgo

10.05. 21:00 Auxerre-Nantes

10.05. 21:00 Brest-Lilla

10.05. 21:00 Le Havre-Marsiglia

10.05. 21:00 Monaco-Lione

10.05. 21:00 Montpellier-PSG

10.05. 21:00 Reims-St. Etienne

10.05. 21:00 Rennes-Nizza

10.05. 21:00 Tolosa-Lens

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (22-9, +9.69)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌

Angers-Tolosa: UNDER 2.5 @1.67❌

Nantes-Strasburgo: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Tolosa: UNDER 2.5 @1.73❌

Lilla-Lens: UNDER 2.5 @1.80✅

Marsiglia-Tolosa: UNDER 2.5 @2.05❌

Monaco-Marsiglia: 1X+OVER 2.5 @2.05 ✅

Reims-Tolosa: UNDER 2.5 @1.84✅

Montpellier-Reims: UNDER 2.5 @2.02✅

Auxerre-Le Havre: GOL SI @1.67✅

