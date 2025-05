Ultimo turno anche del campionato di calcio francese con la 34° giornata di Ligue 1 che andrà tutta in campo in contemporanea sabato 17 maggio, alla sera, ore 21:00. Noi parliamo in particolare del Pronostico Lilla-Reims17 maggio 2025.

Pronostico Lilla-Reims 17 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Lilla-Reims con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i consigli per le scommesse su questo match valido per la 34° giornata di Ligue 1 2024-2025.

Un solo punto nelle ultime 2 giornate per il Lilla che è stata agganciata dal Nizza al 4° posto per la Champions, ma anche dallo Strasburgo, quindi nemmeno il piazzamento in Europa League è ancora certo a 90 minuti dalla fine del campionato di calcio francese.

Il Reims non è ancora salvo dopo aver perso le ultime 2 giornate, anche se basterebbe un solo punticino per avere la matematica certezza di rimanere in Ligue 1.

Probabili Formazioni Lilla-Reims

LILLA (4-2-3-1): Chevalier, de Souza Ribeiro, Mandy, Meunier, Ismaily, Mukau, Bentaleb, Haraldsson, Fernandez, Bakker.

REIMS (3-2-4-1): Diouf, Okumu, Gbane, Kipre, Akieme, Sekine, Kone, Atangana Edoa, Martial Tia, Nakamura, Siebatcheu.

Migliori quote Lilla-Reims

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. La vittoria del Lilla viaggia bassa @1.37 su Snai, con la vittoria del Reims @7.50 su Betway e il pareggio @4.75 su Sisal.

I nostri pronostici Lilla-Reims

Il Reims è una delle migliori squadre da Under del campionato di calcio francese, e ha segnato 6 Under consecutivi di recente. Anche il Lilla arriva da 3 partite a basso punteggio. Under anche all’andata tra queste due squadre che hanno segnato 1 solo Over negli ultimi 5 precedenti. Prendiamo un match da meno di 3 gol, mentre nel caso di esattamente 3 gol totali avremo un rimborso grazie alla somma gol asiatica disponibile su Bet365.

Il nostro pronostico Lilla-Reims: UNDER 3.0 @1.66

Risultato Esatto Lilla-Reims

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-0, 3-1.

Resoconto Free Pick Ligue 1 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (22-10, +8.69)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌

Angers-Tolosa: UNDER 2.5 @1.67❌

Nantes-Strasburgo: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Tolosa: UNDER 2.5 @1.73❌

Lilla-Lens: UNDER 2.5 @1.80✅

Marsiglia-Tolosa: UNDER 2.5 @2.05❌

Monaco-Marsiglia: 1X+OVER 2.5 @2.05 ✅

Reims-Tolosa: UNDER 2.5 @1.84✅

Montpellier-Reims: UNDER 2.5 @2.02✅

Auxerre-Le Havre: GOL SI @1.67✅

Angers-Strasburgo: GOL NO @2.15❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.