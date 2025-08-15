Il terzo campionato al via a ferragosto per il grande calcio europeo è quello francese, dopo la Premier League e La Liga è infatti tempo anche della prima giornata di Ligue 1 che andiamo a vedere nel dettaglio, in particolare col Pronostico Rennes-Marsiglia 15 agosto 2025.

Ligue 1 2025-2026: la situazione al via

Inizia la stagione 2025-2026 di Ligue 1 francese andiamo a vedere le forze al via con le favorite e il turno completo che ci attende nel fine settimana di ferragosto.

Si alza il sipario sulla 88ª stagione della Ligue 1 dopo l’entusiasmante stagione del PSG campione in carica, e che parte anche in questa annata come la squadra da battere, che da poco ha vinto pure la Supercoppa Europea, il primo trofeo del nuovo anno già portato a casa dai ragazzi di Luis Enrique. La mossa di mercato più significativa è stata l’ingaggio del portiere Lucas Chevalier dal Lille per una cifra tra i 40 e i 55 milioni di euro, una decisione che ha gettato un’ombra sul futuro di Gianluigi Donnarumma (nonostante le sue parate decisive in Champions di Gigio).

L’Olympique Marsiglia si presenta come lo sfidante più credibile dopo il secondo posto della scorsa stagione. La squadra è ormai pienamente immersa nel complesso sistema tattico di Roberto De Zerbi. Il mercato estivo è stato mirato, con acquisti funzionali al sistema come Igor Paixão, Pierre-Emile Højbjerg, Timothy Weah e il ritorno di Pierre-Emerick Aubameyang. In questo contesto, l’ingaggio di Højbjerg appare come la chiave tattica.

Il Monaco, terzo classificato nella passata stagione, proverà ad inserirsi tra le contender, guidata dal tecnico Adi Hütter che ha riportato la squadra del Principato anche in Champions. I monegaschi hanno scommesso sui recuperi di due grandi nomi come Paul Pogba e Ansu Fati.

Alle spalle del terzetto di testa, un gruppo di squadre ambiziose cercherà di inserirsi nella lotta per l’Europa. Il Lille, dopo il quinto posto , affronta una stagione di transizione con il nuovo allenatore Bruno Génésio, dopo aver perso giocatori chiave come Chevalier e Gomes. Il Nizza, quarto classificato , rappresenta un progetto più stabile sotto la guida di Franck Haise. Infine, l’Olympique Lione, sesto l’anno scorso, entra in una nuova era con Paulo Fonseca in panchina, ma le difficoltà finanziarie hanno costretto a cessioni importanti come quelle di Cherki e Lacazette.

PROGRAMMA COMPLETO 1° GIORNATA LIGUE 1 25-26

Venerdì 15 Agosto, 20:45: Rennes vs. Olympique Marsiglia

Sabato 16 Agosto, 17:00: RC Lens vs. Olympique Lione

Sabato 16 Agosto, 19:00: AS Monaco vs. Le Havre

Sabato 16 Agosto, 21:05: OGC Nizza vs. Tolosa

Domenica 17 Agosto, 15:00: Brest vs. Lille OSC

Domenica 17 Agosto, 17:15: Angers vs. Paris FC

Domenica 17 Agosto, 17:15: Auxerre vs. Lorient

Domenica 17 Agosto, 17:15: Metz vs. Strasburgo

Domenica 17 Agosto, 20:45: FC Nantes vs. Paris Saint-Germain

Pronostico Rennes-Marsiglia 15 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi e le scommesse su Rennes-Marsiglia, l’anticipo di venerdì 15 agosto, un ferragosto di calcio che apre la stagione di Ligue 1, con in campo la squadra di De Zerbi che ha grandi ambizioni quest’anno.

Il Rennes quest’anno ha l’obiettivo di migliorare il dodicesimo posto della scorsa stagione, peggior risultato degli ultimi 10 anni.

Dall’altra parte, però, si troveranno di fronte un avversario ostico e che arriva da un’annata decisamente più positiva. Il Marsiglia di De Zerbi si è infatti piazzato al secondo posto, solo dietro alla corazzata PSG, e ha come obiettivo quello di competere per il titolo. I rinforzi arrivati dal mercato, Paixão, Weah e Aubameyang, vanno proprio in quella direzione.

Probabili Formazioni Rennes-Marsiglia

Rennes (3-4-2-1): Samba; Wooh, Rouault, Jacquet; Hateboer, Fofana, Rongier, Frankowski; Andres Gomez, Blas; Kalimuendo. Allenatore: Beye.

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Michael Amir Murillo, Egan-Riley, Leonardo Balerdi; Weah, Hojbjerg, Rabiot, Ulisses Garcia; Greenwood, Harit; Aubameyang. Allenatore: De Zerbi.

Guida TV Ligue 1: dove vedere Rennes-Marsiglia?

La partita Rennes-Marsiglia si giocherà presso il Roazhon Park. Il match è in programma per venerdì 15 agosto alle 20:45. La gara sarà trasmessa su Sky, tramite il canale Sky Sport Arena, emittente che quest’anno ha acquisito i diritti per tutta la stagione, proponendo alcuni dei migliori incontri della Ligue 1. Inoltre, sarà possibile seguire il match tramite l’app di Sky Go o su NOW Tv.

I nostri pronostici su Rennes-Marsiglia

Andiamo con la free pick di Ligue 1 (che lo scorso anno è stato il miglior campionato come rendimento nelle free pick, come potete vedere anche qui sotto nel recap 24-25) proprio dall’anticipo di venerdì sera, e diamo fiducia subito agli ospiti, con la squadra di De Zerbi che potrà vincere, ma essendo la prima e una trasferta, ci copriamo un pò con l’Asian Handicap (Bet365) 0, -0.5 che in pratica ci darà un mezzo rimborso in caso di pareggio: MARSIGLIA (0, -0.5 AH) @1.75.

Free Pick Ligue 1

Andiamo a vedere come abbiamo chiuso la scorsa stagione di free pick sulla Ligue 1 francese, con le selezioni dalle giocate che come sempre trovate tutte, complete di stake, nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC.

RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (22-10, +8.69)

Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅

Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅

Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌

Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅

Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅

Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅

Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌

Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅

Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅

Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅

Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌

Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅

Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌

Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅

Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅

Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌

Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅

Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌

Angers-Tolosa: UNDER 2.5 @1.67❌

Nantes-Strasburgo: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Tolosa: UNDER 2.5 @1.73❌

Lilla-Lens: UNDER 2.5 @1.80✅

Marsiglia-Tolosa: UNDER 2.5 @2.05❌

Monaco-Marsiglia: 1X+OVER 2.5 @2.05 ✅

Reims-Tolosa: UNDER 2.5 @1.84✅

Montpellier-Reims: UNDER 2.5 @2.02✅

Auxerre-Le Havre: GOL SI @1.67✅

Angers-Strasburgo: GOL NO @2.15❌

Lilla-Reims: UNDER 3.0 @1.660️⃣

FREE PICK SINGOLE LIGUE 1 26-25 (0-0)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.