Il terzo campionato al via a ferragosto per il grande calcio europeo è quello francese, dopo la Premier League e La Liga è infatti tempo anche della prima giornata di Ligue 1 che andiamo a vedere nel dettaglio, in particolare col Pronostico Rennes-Marsiglia 15 agosto 2025.
Ligue 1 2025-2026: la situazione al via
Inizia la stagione 2025-2026 di Ligue 1 francese andiamo a vedere le forze al via con le favorite e il turno completo che ci attende nel fine settimana di ferragosto.
Si alza il sipario sulla 88ª stagione della Ligue 1 dopo l’entusiasmante stagione del PSG campione in carica, e che parte anche in questa annata come la squadra da battere, che da poco ha vinto pure la Supercoppa Europea, il primo trofeo del nuovo anno già portato a casa dai ragazzi di Luis Enrique. La mossa di mercato più significativa è stata l’ingaggio del portiere Lucas Chevalier dal Lille per una cifra tra i 40 e i 55 milioni di euro, una decisione che ha gettato un’ombra sul futuro di Gianluigi Donnarumma (nonostante le sue parate decisive in Champions di Gigio).
L’Olympique Marsiglia si presenta come lo sfidante più credibile dopo il secondo posto della scorsa stagione. La squadra è ormai pienamente immersa nel complesso sistema tattico di Roberto De Zerbi. Il mercato estivo è stato mirato, con acquisti funzionali al sistema come Igor Paixão, Pierre-Emile Højbjerg, Timothy Weah e il ritorno di Pierre-Emerick Aubameyang. In questo contesto, l’ingaggio di Højbjerg appare come la chiave tattica.
Il Monaco, terzo classificato nella passata stagione, proverà ad inserirsi tra le contender, guidata dal tecnico Adi Hütter che ha riportato la squadra del Principato anche in Champions. I monegaschi hanno scommesso sui recuperi di due grandi nomi come Paul Pogba e Ansu Fati.
Alle spalle del terzetto di testa, un gruppo di squadre ambiziose cercherà di inserirsi nella lotta per l’Europa. Il Lille, dopo il quinto posto , affronta una stagione di transizione con il nuovo allenatore Bruno Génésio, dopo aver perso giocatori chiave come Chevalier e Gomes. Il Nizza, quarto classificato , rappresenta un progetto più stabile sotto la guida di Franck Haise. Infine, l’Olympique Lione, sesto l’anno scorso, entra in una nuova era con Paulo Fonseca in panchina, ma le difficoltà finanziarie hanno costretto a cessioni importanti come quelle di Cherki e Lacazette.
PROGRAMMA COMPLETO 1° GIORNATA LIGUE 1 25-26
- Venerdì 15 Agosto, 20:45: Rennes vs. Olympique Marsiglia
- Sabato 16 Agosto, 17:00: RC Lens vs. Olympique Lione
- Sabato 16 Agosto, 19:00: AS Monaco vs. Le Havre
- Sabato 16 Agosto, 21:05: OGC Nizza vs. Tolosa
- Domenica 17 Agosto, 15:00: Brest vs. Lille OSC
- Domenica 17 Agosto, 17:15: Angers vs. Paris FC
- Domenica 17 Agosto, 17:15: Auxerre vs. Lorient
- Domenica 17 Agosto, 17:15: Metz vs. Strasburgo
- Domenica 17 Agosto, 20:45: FC Nantes vs. Paris Saint-Germain
Pronostico Rennes-Marsiglia 15 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre
Andiamo a vedere l’analisi e le scommesse su Rennes-Marsiglia, l’anticipo di venerdì 15 agosto, un ferragosto di calcio che apre la stagione di Ligue 1, con in campo la squadra di De Zerbi che ha grandi ambizioni quest’anno.
Il Rennes quest’anno ha l’obiettivo di migliorare il dodicesimo posto della scorsa stagione, peggior risultato degli ultimi 10 anni.
Dall’altra parte, però, si troveranno di fronte un avversario ostico e che arriva da un’annata decisamente più positiva. Il Marsiglia di De Zerbi si è infatti piazzato al secondo posto, solo dietro alla corazzata PSG, e ha come obiettivo quello di competere per il titolo. I rinforzi arrivati dal mercato, Paixão, Weah e Aubameyang, vanno proprio in quella direzione.
Probabili Formazioni Rennes-Marsiglia
Rennes (3-4-2-1): Samba; Wooh, Rouault, Jacquet; Hateboer, Fofana, Rongier, Frankowski; Andres Gomez, Blas; Kalimuendo. Allenatore: Beye.
Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Michael Amir Murillo, Egan-Riley, Leonardo Balerdi; Weah, Hojbjerg, Rabiot, Ulisses Garcia; Greenwood, Harit; Aubameyang. Allenatore: De Zerbi.
Guida TV Ligue 1: dove vedere Rennes-Marsiglia?
La partita Rennes-Marsiglia si giocherà presso il Roazhon Park. Il match è in programma per venerdì 15 agosto alle 20:45. La gara sarà trasmessa su Sky, tramite il canale Sky Sport Arena, emittente che quest’anno ha acquisito i diritti per tutta la stagione, proponendo alcuni dei migliori incontri della Ligue 1. Inoltre, sarà possibile seguire il match tramite l’app di Sky Go o su NOW Tv.
I nostri pronostici su Rennes-Marsiglia
Andiamo con la free pick di Ligue 1 (che lo scorso anno è stato il miglior campionato come rendimento nelle free pick, come potete vedere anche qui sotto nel recap 24-25) proprio dall’anticipo di venerdì sera, e diamo fiducia subito agli ospiti, con la squadra di De Zerbi che potrà vincere, ma essendo la prima e una trasferta, ci copriamo un pò con l’Asian Handicap (Bet365) 0, -0.5 che in pratica ci darà un mezzo rimborso in caso di pareggio: MARSIGLIA (0, -0.5 AH) @1.75.
Free Pick Ligue 1
Andiamo a vedere come abbiamo chiuso la scorsa stagione di free pick sulla Ligue 1 francese, con le selezioni dalle giocate che come sempre trovate tutte, complete di stake, nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC.
RESOCONTO FREE PICK LIGUE 1 (22-10, +8.69)
Lione-Monaco: UNDER 3.5 @1.67✅
Monaco-Lens: UNDER 3.0 @1.92✅
Marsiglia-Nizza: OVER 2.5 @1.73❌
Rennes-Lens: UNDER 2.5 @1.82✅
Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.77✅
Lilla-Tolosa: 1 @1.76✅
Montpellier-Marsiglia: 2 @1.77✅
Lens-Lilla: UNDER 2.5 @1.90✅
Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.72✅
Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.75❌
Reims-Lione: UNDER 3.0 @1.90✅
Marsiglia-Monaco: OVER 2.5 +GOL SI @1.85✅
Monaco-Tolosa: 1 @1.73✅
Tolosa-St.Etienne: GOL NO @1.80❌
Marsiglia-Le Havre: 1+OVER 1.5 @1.55✅
Nantes-Monaco: GOL NO @2.10❌
Lione-Tolosa: GOL NO @2.25✅
Lens-Angers: UNDER 2.5 @2.00✅
Reims-Nantes: UNDER 2.5 @1.80 ❌
Nizza-Lens: UNDER 2.5 @2.00✅
Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @1.87✅
Nantes-Lens: UNDER 2.5 @1.82❌
Angers-Tolosa: UNDER 2.5 @1.67❌
Nantes-Strasburgo: UNDER 2.5 @1.83✅
Strasburgo-Tolosa: UNDER 2.5 @1.73❌
Lilla-Lens: UNDER 2.5 @1.80✅
Marsiglia-Tolosa: UNDER 2.5 @2.05❌
Monaco-Marsiglia: 1X+OVER 2.5 @2.05 ✅
Reims-Tolosa: UNDER 2.5 @1.84✅
Montpellier-Reims: UNDER 2.5 @2.02✅
Auxerre-Le Havre: GOL SI @1.67✅
Angers-Strasburgo: GOL NO @2.15❌
Lilla-Reims: UNDER 3.0 @1.660️⃣
FREE PICK SINGOLE LIGUE 1 26-25 (0-0)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.