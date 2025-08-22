Pronostico Nizza-Auxerre: formazioni, quote, scommesse e la 2° giornata di Ligue 1

Pronostico Nizza-Auxerre 23 agosto 2025
22 Agosto 2025

Da venerdì a domenica si gioca un interessante 2° giornata di Ligue 1, il campionato di calcio francese che si chiuderà col big match Lilla-Monaco, e sarà aperto dai campioni in carica del PSG che ospitano l’Angers, anche se noi ci concentriamo maggiormente sul Pronostico Nizza-Auxerre 23 agosto 2025.

Pronostico Nizza-Auxerre 23 agosto 2025: analisi e probabili formazioni

Vediamo le analisi di Nizza-Auxerre, match valido per la 2° giornata di Ligue 1 2025-2026, con probabili formazioni, comparazione delle migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse. 

Il Nizza ha perso 0-1 al debutto in casa contro il Tolosa. Lo scorso anno i rossoneri hanno giocato un ottima stagione chiusa al 4° posto con 60 punti, grazie ad una difesa da 41 gol concessi, anche se non sono riusciti a qualificarsi alla Champions, perdendo contro il Benfica. Il momento non è dei migliori per la società fortemente contestata dai tifosi dopo un mercato deludente

Anche l’Auxerre ha giocato una prima giornata da 1 solo gol, 1-0, ma in questo caso vincente in casa contro il Lorient. La passata stagione è stata abbastanza anonima per questa squadra che ha chiuso a metà classifica, in 11° posizione con 42 punti. 

Migliori quote Nizza-Auxerre

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Nizza favorito in casa con quota massima @1.72 su Sisal mentre la vittoria dell’Auxerre si gioca @4.75 su Goldbet, col pareggio @4.00 su Starvegas.

Nizza-Auxerre
23/08/2025
19.00
Bookmaker1X2
1.724.004.50
1.694.054.75
1.633.954.70
1.654.004.75
1.674.004.75

Le nostre scommesse su Nizza-Auxerre

Entrambe hanno debuttato con un 1-0 la scorsa settimana (uno vincente e uno perdente), e considerando anche le ultime amichevoli estive in preparazione per il campionato (per quello che possono valere), il Nizza arriva da 3 Gol No consecutivi (4 Gol No nelle ultime 5), l’Auxerre da 4 gol no di fila. Lo scorso anno entrambe le sfide hanno visto segnare sia Nizza che Auxerre, ma in coppa, sempre a Nizza, i padroni di casa vinsero 1-0, e anche nel ritorno in campionato, finito 1-1, la rete dell’Auxerre arrivò solo nei minuti di recupero, al 94° con Aye. Andiamo con GOL NO @2.10 Lottomatica ben ripagato.

Risultato Esatto Nizza-Auxerre

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 0-1, 0-0.

Pronostico Nizza-Auxerre 23 agosto 2025

Pronostico Nizza-Auxerre 23 agosto 2025

Turno completo e free pick Ligue 1

Anche in Francia la 2° giornata di Ligue 1 inizia già da venerdì con l’anticipo PSG-Angers, in campo i campioni in carica del campionato francese, e anche della Champions, il Paris SG che all’esordio non ha però impressionato, vincendo solo 1-0 a Nantes, pochi giorni dopo la vittoria in rimonta ai rigori anche contro il Tottenham nella Supercoppa Europea. Il PSG è quotato appena @1.10 per la vittoria.

Sabato tre partite, si inizia con Marsiglia-Paris FC. Brutto inizio stagionale per l’Olympique che ha perso 0-1 a Rennes mentre il Paris FC è tornato nella massima serie perdendo a sua volta 0-1 ad Angers.

Domenica il grosso del turno con 5 partite (senza posticipi del lunedì), al via con Lorient-Rennes alle 15:00 e a seguire Le Havre-Lens, Strasburgo-Nantes, Tolosa-Brest, tutte alle 17:15. Infine alle 20:45 il big match dal Stade Pierre-Mauroy, Lilla-Monaco. Il Lilla ha pareggiato 3-3 alla prima sul campo del Brest, spettacolo anche nel Principato col 3-1 del Monaco sul Le Havre. Le quote favoriscono gli ospiti @2.20 rispetto ai padroni di casa @3.10 ma occhio anche alle reti, con Over 2.5 anche se la quota sotto @1.70 regala poco.

FREE PICK SINGOLE LIGUE 1 26-25 (0-1, -1.00 unità)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10

,
