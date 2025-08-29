La 3° giornata di Ligue 1 inizia venerdì 29 agosto, ma è l’ultima sfida di domenica sera quella che ci interessa maggiormente anche a livello di scommesse, un grande classico del calcio transalpino, lo Choc des Olympiques. Pronostico Lione-Marsiglia 31 agosto 2025.
Pronostico Lione-Marsiglia 31 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre
Andiamo a vedere l’analisi di Lione-Marsiglia, match della 3° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio francese.
Questa partita è uno degli appuntamenti più importanti del calendario francese, una rivalità accesa tra due dei club più noti e titolati del calcio transalpino. Il Lione ha iniziato il campionato con 2 vittorie, senza concedere nemmeno una rete.
L’Olympique Marsiglia ha risposto bene allo 0-1 del debutto sul campo del Rennes col 5-2 interno rifilato al Paris FC la settimana scorsa. 5 vittorie negli ultimi 6 precedenti per il Marsiglia.
Migliori quote per Lione-Marsiglia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Lione-Marsiglia
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.40
|3.25
|3.10
|2.38
|3.30
|3.00
|2.35
|3.20
|3.00
|2.35
|3.30
|3.05
|2.40
|3.25
|3.00
Le nostre scommesse su Lione-Marsiglia
Il Lione ha tenuto la porta inviolata nelle prime 2 partite di campionato, ma questa volta almeno una rete potrebbero concederla ai rivali del Marsiglia, che arrivano dal 5-2 sul Paris FC e che lo scorso anno ha vinto 3-2 sia all’andata che al ritorno contro il Lione. Speriamo di vedere una partita del genere anche oggi, consigliamo la COMBO OVER 2.5+GOL SI @1.75.
Risultato Esatto Lione-Marsiglia
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 1-1.
Turno completo Risultati free pick Ligue 1
La terza giornata di Ligue 1 offre due partite di grande interesse: il sempre acceso “Choc des Olympiques” di cui abbiamo già parlato e un’importante trasferta per i campioni in carica del Paris Saint-Germain. I campioni in carica del PSG affrontano un’insidiosa trasferta a Tolosa. Sebbene partano come netti favoriti, la partita offre spunti di analisi interessanti, Il PSG vanta un solido record storico contro il Tolosa, ma ogni partita fuori casa presenta i suoi pericoli, anche se i parigini possono contare su talenti del calibro di Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia e Lee Kang-in.
RC Lens – Brest (29 Agosto 2025, 20:45)
FC Lorient – LOSC Lille (30 Agosto 2025, 17:00)
FC Nantes – AJ Auxerre (30 Agosto 2025, 19:00)
Toulouse FC – Paris Saint-Germain (30 Agosto 2025, 21:05)
Angers SCO – Rennes (31 Agosto 2025, 15:00)
Le Havre AC – OGC Nice (31 Agosto 2025, 17:15)
AS Monaco – Strasbourg (31 Agosto 2025, 17:15)
Paris FC – FC Metz (31 Agosto 2025, 17:15)
Olympique Lione – Olympique Marsiglia (31 Agosto 2025, 20:45)
FREE PICK SINGOLE LIGUE 1 26-25 (0-2, -2.00 unità)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
