La 3° giornata di Ligue 1 inizia venerdì 29 agosto, ma è l’ultima sfida di domenica sera quella che ci interessa maggiormente anche a livello di scommesse, un grande classico del calcio transalpino, lo Choc des Olympiques. Pronostico Lione-Marsiglia 31 agosto 2025.

Pronostico Lione-Marsiglia 31 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Lione-Marsiglia, match della 3° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio francese.

Questa partita è uno degli appuntamenti più importanti del calendario francese, una rivalità accesa tra due dei club più noti e titolati del calcio transalpino. Il Lione ha iniziato il campionato con 2 vittorie, senza concedere nemmeno una rete.

L’Olympique Marsiglia ha risposto bene allo 0-1 del debutto sul campo del Rennes col 5-2 interno rifilato al Paris FC la settimana scorsa. 5 vittorie negli ultimi 6 precedenti per il Marsiglia.

Migliori quote per Lione-Marsiglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lione-Marsiglia

Il Lione ha tenuto la porta inviolata nelle prime 2 partite di campionato, ma questa volta almeno una rete potrebbero concederla ai rivali del Marsiglia, che arrivano dal 5-2 sul Paris FC e che lo scorso anno ha vinto 3-2 sia all’andata che al ritorno contro il Lione. Speriamo di vedere una partita del genere anche oggi, consigliamo la COMBO OVER 2.5+GOL SI @1.75.

Risultato Esatto Lione-Marsiglia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 1-1.

Turno completo Risultati free pick Ligue 1

La terza giornata di Ligue 1 offre due partite di grande interesse: il sempre acceso “Choc des Olympiques” di cui abbiamo già parlato e un’importante trasferta per i campioni in carica del Paris Saint-Germain. I campioni in carica del PSG affrontano un’insidiosa trasferta a Tolosa. Sebbene partano come netti favoriti, la partita offre spunti di analisi interessanti, Il PSG vanta un solido record storico contro il Tolosa, ma ogni partita fuori casa presenta i suoi pericoli, anche se i parigini possono contare su talenti del calibro di Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia e Lee Kang-in.

RC Lens – Brest (29 Agosto 2025, 20:45)

FC Lorient – LOSC Lille (30 Agosto 2025, 17:00)

FC Nantes – AJ Auxerre (30 Agosto 2025, 19:00)

Toulouse FC – Paris Saint-Germain (30 Agosto 2025, 21:05)

Angers SCO – Rennes (31 Agosto 2025, 15:00)

Le Havre AC – OGC Nice (31 Agosto 2025, 17:15)

AS Monaco – Strasbourg (31 Agosto 2025, 17:15)

Paris FC – FC Metz (31 Agosto 2025, 17:15)

Olympique Lione – Olympique Marsiglia (31 Agosto 2025, 20:45)

FREE PICK SINGOLE LIGUE 1 26-25 (0-2, -2.00 unità)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.