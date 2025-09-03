Dopo tre giornate in Francia il PSG continua a dominare a punteggio pieno, ma il Lione non molla. Vediamo tutti gli aggiornamenti del campionato di calcio transalpino approfittando della prima sosta per le nazionali di calcio impegnate nelle qualificazioni ai prossimi mondiali. Quote Antepost Ligue 1 3 settembre 2025.

PSG a punteggio pieno, ma il Lione non molla

La terza giornata di Ligue 1 consegna un verdetto chiaro: Paris Saint-Germain e Lione sono le uniche squadre a punteggio pieno e guidano la classifica a braccetto. I parigini hanno dato spettacolo a Tolosa, vincendo 6-3 in una partita pirotecnica. Protagonista assoluto il centrocampista João Neves, autore di una tripletta memorabile con due gol in rovesciata.

Weekend da incorniciare anche per il Lilla, che travolge 7-1 in trasferta il Lorient con una ripresa devastante. Vittoria di misura ma fondamentale per il Lione, che piega 1-0 il Marsiglia nel “Choc des Olympiques” grazie a un’autorete di Balerdi all’88°, dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Egan-Riley nel primo tempo.

Negli altri campi, spicca il finale thrilling di Monaco, con i padroni di casa che battono 3-2 lo Strasburgo con un gol di Minamino al 96′ dopo aver subito una rimonta da 2-0 a 2-2. Sorpresa a Le Havre, dove i neopromossi battono 3-1 il Nizza. Primi successi stagionali anche per il Nantes (1-0 sull’Auxerre) e per l’altro club neopromosso, il Paris FC, che vince 3-2 lo scontro salvezza con il Metz.

Tutti i risultati della 3° giornata di Ligue 1

Lens – Brest 3 – 1

Lorient – Lilla 1 – 7

Nantes – Auxerre 1 – 0

Tolosa – Paris Saint-Germain 3 – 6

Angers – Rennes 1 – 1

Le Havre – Nizza 3 – 1

Monaco – Strasburgo 3 – 2

Paris FC – Metz 3 – 2

Lione – Marsiglia 1 – 0

La classifica dopo tre turni vede PSG e Lione in testa con 9 punti, seguiti dal Lilla a 7. In fondo, il Metz resta l’unica squadra ancora a zero punti.

Quote Antepost Ligue 1 3 settembre 2025: gli aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Ligue 1 2025-2026.

