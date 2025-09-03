Pronostici Ligue 1: sempre quota rasoterra per il PSG ma il Lione non molla. Gli aggiornamenti delle quote antepost in Francia

Quote Antepost Ligue 1 3 settembre 2025
Pronostici Ligue 1
Avatar
di
3 Settembre 2025

Dopo tre giornate in Francia il PSG continua a dominare a punteggio pieno, ma il Lione non molla. Vediamo tutti gli aggiornamenti del campionato di calcio transalpino approfittando della prima sosta per le nazionali di calcio impegnate nelle qualificazioni ai prossimi mondiali. Quote Antepost Ligue 1 3 settembre 2025.

PSG a punteggio pieno, ma il Lione non molla

La terza giornata di Ligue 1 consegna un verdetto chiaro: Paris Saint-Germain e Lione sono le uniche squadre a punteggio pieno e guidano la classifica a braccetto. I parigini hanno dato spettacolo a Tolosa, vincendo 6-3 in una partita pirotecnica. Protagonista assoluto il centrocampista João Neves, autore di una tripletta memorabile con due gol in rovesciata.

Weekend da incorniciare anche per il Lilla, che travolge 7-1 in trasferta il Lorient con una ripresa devastante. Vittoria di misura ma fondamentale per il Lione, che piega 1-0 il Marsiglia nel “Choc des Olympiques” grazie a un’autorete di Balerdi all’88°, dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Egan-Riley nel primo tempo.

Negli altri campi, spicca il finale thrilling di Monaco, con i padroni di casa che battono 3-2 lo Strasburgo con un gol di Minamino al 96′ dopo aver subito una rimonta da 2-0 a 2-2. Sorpresa a Le Havre, dove i neopromossi battono 3-1 il Nizza. Primi successi stagionali anche per il Nantes (1-0 sull’Auxerre) e per l’altro club neopromosso, il Paris FC, che vince 3-2 lo scontro salvezza con il Metz.

Tutti i risultati della 3° giornata di Ligue 1

  • Lens – Brest 3 – 1
  • Lorient – Lilla 1 – 7
  • Nantes – Auxerre 1 – 0
  • Tolosa – Paris Saint-Germain 3 – 6
  • Angers – Rennes 1 – 1
  • Le Havre – Nizza 3 – 1
  • Monaco – Strasburgo 3 – 2
  • Paris FC – Metz 3 – 2
  • Lione – Marsiglia 1 – 0

La classifica dopo tre turni vede PSG e Lione in testa con 9 punti, seguiti dal Lilla a 7. In fondo, il Metz resta l’unica squadra ancora a zero punti.

Quote Antepost Ligue 1 3 settembre 2025: gli aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Ligue 1  2025-2026.

Screenshot 2025-09-03 alle 14.24.11.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Lione-Marsiglia: formazioni, analisi, quote e scommesse sul big match della 3° giornata di Ligue 1 del 31-08-2025
Pronostici Ligue 1
Lione-Marsiglia: formazioni, analisi, quote e scommesse sul big match della 3° giornata di Ligue 1 del 31-08-2025
29 Agosto 2025
Pronostico Nizza-Auxerre: formazioni, quote, scommesse e la 2° giornata di Ligue 1
Pronostici Ligue 1
Pronostico Nizza-Auxerre: formazioni, quote, scommesse e la 2° giornata di Ligue 1
22 Agosto 2025
Pronostici Ligue 1 prima giornata al via con Rennes-Marsiglia: probabili formazioni, analisi, guida tv e scommesse
Pronostici Ligue 1
Pronostici Ligue 1 prima giornata al via con Rennes-Marsiglia: probabili formazioni, analisi, guida tv e scommesse
15 Agosto 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.