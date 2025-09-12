Pronostico Rennes-Lione: analisi probabili formazioni, quote e scommesse sulla 4° giornata di Ligue 1

Pronostico Rennes-Lione 14 settembre 2025
Pronostici Ligue 1
di
12 Settembre 2025

Anche in Francia torna il campionato di calcio dopo la sosta per le nazionali, in campo con la 4° giornata di Ligue 1 da venerdì 12 a domenica 14 settembre, e proprio l’ultima partita di domenica sera è quella che ci interessa per le nostre free pick, col Pronostico Rennes-Lione 14 settembre 2025.

Pronostico Rennes-Lione 14 settembre 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Rennes-Lione, match della 4° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio francese.

Il Rennes si presenta con una classifica discreta e oggi giocare in casa può aiutare, ma il Rennes dovrà sfruttare ogni occasione e non sbagliare sotto porta. Per il Lione, invece, questa è l’occasione di mantenere la vetta e provare una piccola fuga.

Il Lione è infatti una delle squadre più convincenti di questo inizio di stagione: tre vittorie su tre, una difesa solida e un attacco che non perdona. Il gruppo è compatto e ha trovato equilibrio tra esperienza e gioventù. L’arrivo di buoni rinforzi in ogni reparto ha dato ulteriore profondità e i risultati lo confermano. 

Probabili Formazioni Rennes-Lione

RENNES (3-5-2): Samba; Roualt, Jacquet, Brassier; Frankowski, Blas, Rongier, Fofana, Merlin; Tamari, Lepaul.

LIONE (4-2-3-1): Deschamps; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Abner; Tessmann, Morton; Merah, Tolisso, Fofana; Krabec.

Pronostico Rennes-Lione 14 settembre 2025

Pronostico Rennes-Lione 14 settembre 2025

Guida TV Ligue 1: dove vedere Rennes-Lione?

Rennes-Lione è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW.

Migliori quote su Rennes-Lione

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote in grande equilibrio, solo su Sisal il Rennes sale @2.80 mentre la vittoria del Lione si prende al massimo @2.50 su Goldbet, col pareggio @3.60 su Marathonbet.

Rennes-Lione
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.803.402.40
2.653.602.50
2.553.452.50
2.603.502.45
2.603.502.50

Le nostre scommesse Rennes-Lione di Ligue 1

2 Under nelle prime 3 giornate del Rennes che nell’unica partita giocata in casa, all’esordio, ha superato 1-0 il Marsiglia. Anche per oggi speriamo in un match da poche reti, col Lione che a sua volta arriva da 2 Under nelle prime 3 partite in cui non ha ancora concesso una rete agli avversari. Vero che gli ultimi 3 precedenti tra queste due formazioni sono sempre stati ricchi di gol, un trend che potrebbe interrompersi e giochiamo per valore UNDER 2.5 @2.10 per una bella quota oltre la pari.

Risultato Esatto Rennes-Lione

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-1, 0-2.

Turno completo 4° giornata Ligue 1 e resoconto free pick

Ecco il programma completo della 4° giornata del campionato di calcio francese e gli altri big match da non perdere, come Marsiglia-Lorient. Partita delicata per entrambe le squadre che finora hanno faticato a trovare continuità. Il Marsiglia cerca riscatto dopo prestazioni altalenanti ed è sotto pressione davanti al proprio pubblico. Il Lorient, pur non brillante in classifica, ha mostrato trame interessanti: la velocità sulle fasce può essere un’arma, soprattutto se riuscirà a colpire in transizione. Strappare punti al Velodrome significherebbe dare un segnale forte, sia alla tifoseria sia alle concorrenti dirette.

Da non perdere anche Paris Saint-Germain-Lens. Il Parco dei Principi ospita la sfida di cartello. Il PSG arriva a punteggio pieno, ma con qualche problema: Dembele e Doué, due pedine fondamentali del reparto offensivo, sono ai box per infortunio, e l’allenatore Luis Enrique non è al meglio dopo un incidente che lo costringerà all’operazione alla clavicola. Nonostante tutto, la rosa parigina è talmente ampia da garantire soluzioni alternative: l’obiettivo è non perdere ritmo e confermare la superiorità tecnica mostrata finora. Il Lens sa che il compito è arduo, ma una prestazione coraggiosa potrebbe dare la scossa alla stagione. Servirà solidità difensiva, concentrazione per 90 minuti e cinismo nelle poche occasioni che si presenteranno. Uscire con un risultato positivo significherebbe non solo punti preziosi, ma anche una grande iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato.

Programma 4° giornata

Marsiglia vs Lorient
Nice vs Nantes
Auxerre vs Monaco
Lille vs Tolosa
Strasburgo vs Le Havre
Brest vs Paris FC
Paris Saint-Germain vs Lens
Rennes vs Lyon
Metz vs Angers

Classifica completa

  1. Paris Saint-Germain 9 punti
  2. Lyon 9 punti
  3. Lille 7 punti
  4. Monaco 6 punti
  5. Lens 6 punti
  6. Strasburgo 6 punti
  7. Toulouse 6 punti
  8. Angers 4 punti
  9. Rennes 4 punti
  10. Marseille 3 punti
  11. Le Havre 3 punti
  12. Nice 3 punti
  13. Nantes 3 punti
  14. Auxerre 3 punti
  15. Lorient 3 punti
  16. Paris FC 3 punti
  17. Brest 1 punto
  18. Metz 0 punti

FREE PICK SINGOLE LIGUE 1 26-25 (0-3, -3.00 unità)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

