Nantes-Rennes: probabili formazioni, migliori quote, analisi e scommesse 5° giornata di Ligue 1 francese

Pronostico Nantes-Rennes 20 settembre 2025
Pronostici Ligue 1
19 Settembre 2025

Da venerdì 19 a domenica 21 settembre si gioca la 5° giornata di Ligue 1 in Francia, e il big match sarà quello di domenica sera tra Olympique Marsiglia–PSG ma noi ci concentriamo sul derby Bretone con il Pronostico Nantes-Rennes 20 settembre 2025.

Pronostico Nantes-Rennes 20 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Nantes-Rennes, match della 5° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio francese.

Il Nantes arriva al derby bretone con 1 sola vittoria nelle prime 4 giornate e un dato molto curioso è il fatto che tutte queste quattro partite si sono concluse col risultato finale di 1-0, con un Nantes che sta faticando a trovare la via del gol.

Il Rennes è messo meglio, ha perso solo 1 volta, ed è reduce dall’ottimo 3-1 contro i Lione per una squadra che ha già incassato 7 punti in queste prime 4 giornate.

Probabili Formazioni Nantes-Rennes

Nantes. Anthony Lopes, Nicolas Cozza, Chidozie Awaziem, Tylel Tati, Kelvin Amian, Junior Mwanga, Matthis Abline, Johann Lepenant, Hyun-Seok Hong, Yassine Benhattab, Mostafa Mohamed.

Rennes: Brice Samba, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Jeremy Jacquet, Quentin Merlin, Ludovic Blas, Seko Fofana, Valentin Rongier, Moussa Al Tamari, Breel Embolo, Esteban Lepaul.

Pronostico Nantes-Rennes 20 settembre 2025

Pronostico Nantes-Rennes 20 settembre 2025

Migliori quote su Nantes-Rennes

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa sfavoriti @3.60 per la vittoria su Sisal mentre gli ospiti si giocano @2.10 su Goldbet, col pareggio @3.40 su Marathonbet.

Nantes-Rennes
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.603.252.05
3.503.402.10
3.503.302.05
3.553.352.05
3.503.352.10

Le nostre scommesse su Nantes-Rennes di Ligue 1

Derby sempre sentito, col Nantes che finora ha sempre segnato degli 1-0 in campionato. Rennes squadra più spumeggiante che però l’ultima trasferta l’ha chiusa sul 1-1 sul campo dell’Angers. Giochiamo UNDER 2.5 @1.80.

Risultato Esatto e marcatori Nantes-Rennes

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 2-2.

Turno completo 5° giornata Ligue 1 e risultati free pick

La Ligue 1 si prepara a vivere una quinta giornata intensa, con il PSG (12) già in fuga dopo quattro vittorie su quattro, seguito dal Lilla (10) e dalla coppia Monaco (9)–Lione (9). Subito dietro inseguono Racing Strasburgo (9) e Rennes (7), mentre in fondo arrancano Brest (1) e Metz (1).

La giornata si apre venerdì con Lione-Angers, i padroni di casa vogliono continuare a restare agganciati al treno di testa, mentre gli ospiti cercano stabilità. Il clou è sabato alle 21:05 con Lens-Lilla, partita che può valere la corsa al vertice, con i Dogues partiti fortissimo. Domenica alle 20:45 il gran finale al Vélodrome: Olympique Marsiglia–PSG. I parigini cercano la quinta vittoria di fila, mentre i marsigliesi puntano a fermare la corsa della capolista in un classico che promette spettacolo.

PROGRAMMA COMPLETO 5° GIORNATA LIGUE 1

Venerdì 19 settembre 2025

  • Lione – Angers (20:45)

Sabato 20 settembre 2025

  • Nantes – Rennes (17:00)
  • Brest – Nizza (19:00)
  • Lens – Lilla (21:05)

Domenica 21 settembre 2025

  • Paris – Racing Strasburgo (15:00)
  • Monaco – Metz (17:15)
  • Le Havre – Lorient (17:15)
  • Auxerre – Tolosa (17:15)
  • Olympique Marsiglia – PSG (20:45)

FREE PICK SINGOLE LIGUE 1 26-25 (0-4, -4.00 unità)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Tutti i Pronostici e le Quote

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
