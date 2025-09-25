Vediamo il programma completo della 6° giornata di Ligue 1 in campo nel fine settimana del campionato di calcio francese con un focus sul Pronostico Strasburgo-Marsiglia 26 settembre 2025.

Pronostico Strasburgo-Marsiglia 26 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Strasburgo-Marsiglia, match della 6° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Lo Strasburgo apre la 6° giornata del campionato di calcio francese nell’anticipo di venerdì, in casa dove spera di continuare l’ottimo inizio stagionale da 4 vittorie e 1 sola sconfitta (2-3 a Monaco), per una squadra che è al 4° posto con 12 punti, ma è stata anche aiutata da un calendario tutto sommato agevole.

Il Marsiglia di De Zerbi è carico con 3 vittorie nelle ultime 4 giornate, che gli sono fruttati i 9 punti che valgono l’attuale 6° posto, ma questa squadra punta molto più in alto, specialmente dopo l’1-0 dello scorso turno sul PSG, primo stop stagionale per i campioni in carica.

Probabili Formazioni Strasburgo-Marsiglia

Strasburgo (4-4-2): Penders; Ouattara, Sarr, Doukouré, Chilwell; Moreira, El Mourabet, Barco, Godo; Paez, Panichelli. Allenatore: Rosenior.

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, O’ Riley, Hojbjerg, Emerson; Greenwood, Igor Paixao; Gouiri. Allenatore: De Zerbi.

Guida TV Ligue 1: dove vedere Strasburgo-Marsiglia?

Strasburgo-Marsiglia si giocherà presso lo stadio della Meinau. Il match è in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:45 e sarà visibile su Sky Sport Calcio e naturalmente anche in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote su Strasburgo-Marsiglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse per Strasburgo-Marsiglia

Nelle 2 ultime stagioni il campionato di calcio francese (al pari con quello tedesco) è stato il migliore per rendimento nelle scommesse con le free pick, ma questo inizio di Ligue 1 2025-2026 è stato disastroso con uno 0-5 che dobbiamo subito invertire. Il campionato è ancora lunghissimo e abbiamo tutto il tempo per riprenderci, intanto andiamo col Marsiglia, ma ci copriamo un pò con l’asian handicap che in caso di pareggio ci darebbe un mezzo rimborso sulla puntata, che in questo momento male non fa. Spinti dalla vittoria sul PSG secondo noi i ragazzi di De Zerbi potranno fare risultato anche in questa trasferta non semplice, ma il Strasburgo è dato in calo nelle prossime settimane, vediamo se già da questa.

PRONOSTICO: MARSIGLIA (AH 0, -0,5) @1.73 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Strasburgo-Marsiglia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-3.

Le altre partite della 6° giornata di Ligue 1 e resoconto free pick

Ecco la giornata completa della 6° giornata di Ligue 1 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (0-5, -5.00)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.