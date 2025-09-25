Pronostici Ligue 1, 6° giornata con le analisi, quote e scommesse su Strasburgo-Marsiglia

Pronostici Strasburgo-Marsiglia 26 settembre 2025
Pronostici Ligue 1
di
25 Settembre 2025

Vediamo il programma completo della 6° giornata di Ligue 1 in campo nel fine settimana del campionato di calcio francese con un focus sul Pronostico Strasburgo-Marsiglia 26 settembre 2025.

Pronostico Strasburgo-Marsiglia 26 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Strasburgo-Marsiglia, match della 6° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Lo Strasburgo apre la 6° giornata del campionato di calcio francese nell’anticipo di venerdì, in casa dove spera di continuare l’ottimo inizio stagionale da 4 vittorie e 1 sola sconfitta (2-3 a Monaco), per una squadra che è al 4° posto con 12 punti, ma è stata anche aiutata da un calendario tutto sommato agevole.

Il Marsiglia di De Zerbi è carico con 3 vittorie nelle ultime 4 giornate, che gli sono fruttati i 9 punti che valgono l’attuale 6° posto, ma questa squadra punta molto più in alto, specialmente dopo l’1-0 dello scorso turno sul PSG, primo stop stagionale per i campioni in carica.

Pronostici Strasburgo-Marsiglia 26 settembre 2025

Pronostici Strasburgo-Marsiglia 26 settembre 2025

Probabili Formazioni Strasburgo-Marsiglia

Strasburgo (4-4-2): Penders; Ouattara, Sarr, Doukouré, Chilwell; Moreira, El Mourabet, Barco, Godo; Paez, Panichelli. Allenatore: Rosenior.

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, O’ Riley, Hojbjerg, Emerson; Greenwood, Igor Paixao; Gouiri. Allenatore: De Zerbi.

Guida TV Ligue 1: dove vedere Strasburgo-Marsiglia?

Strasburgo-Marsiglia si giocherà presso lo stadio della Meinau. Il match è in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:45 e sarà visibile su Sky Sport Calcio e naturalmente anche in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote su Strasburgo-Marsiglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Strasburgo-Marsiglia
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.253.503.00
2.203.403.25
2.153.553.05
2.153.603.10
2.203.503.05

Le nostre scommesse per Strasburgo-Marsiglia

Nelle 2 ultime stagioni il campionato di calcio francese (al pari con quello tedesco) è stato il migliore per rendimento nelle scommesse con le free pick, ma questo inizio di Ligue 1 2025-2026 è stato disastroso con uno 0-5 che dobbiamo subito invertire. Il campionato è ancora lunghissimo e abbiamo tutto il tempo per riprenderci, intanto andiamo col Marsiglia, ma ci copriamo un pò con l’asian handicap che in caso di pareggio ci darebbe un mezzo rimborso sulla puntata, che in questo momento male non fa. Spinti dalla vittoria sul PSG secondo noi i ragazzi di De Zerbi potranno fare risultato anche in questa trasferta non semplice, ma il Strasburgo è dato in calo nelle prossime settimane, vediamo se già da questa.

PRONOSTICO: MARSIGLIA (AH 0, -0,5) @1.73 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Strasburgo-Marsiglia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-3.

Le altre partite della 6° giornata di Ligue 1 e resoconto free pick

Ecco la giornata completa della 6° giornata di Ligue 1 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Screenshot 2025-09-25 alle 14.55.38.png

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (0-5, -5.00)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

,
