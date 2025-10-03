La 7° giornata di Ligue 1, il campionato di calcio francese, si apre con un anticipo che è anche il focus per la free pick che abbiamo scelto per questa settimana, ma vediamo anche le altre partite che ci attendono nel weekend di calcio transalpino. Pronostico Paris FC-Lorient 3 ottobre 2025.

Pronostico Paris FC-Lorient 3 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Paris FC-Lorient, match della 7° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Paris FC è attualmente a centro classifica con 7 punti, anche se dopo 2 vittorie sono arrivate una sconfitta e il pareggio dello scorso turno, l’1-1 a Nizza, per una squadra che ha segnato tanto (10 reti) ma tende a concedere troppo (13 gol subiti).

Anche il Lorient ha 7 punti, e anche questa squadra segna abbastanza (9 gol in 6 partite), ma concede molto (14 gol subiti). Dopo aver fatto 1 solo punto in 3 giornate, il Lorient è tornato alla vittoria la settimana scorsa col sorprendente 3-1 sul Monaco.

Probabili Formazioni Paris FC-Lorient

PARIS FC (3-4-3) – Diouf; Mendy, Bombito, Peprah; Clauss, Vanhoutte, Abdul, Abdi; Chop, Moffi, Diop.

LORIENT (3-4-3) – Mvogo; Meite, Taibi, Faye; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Tosin, Bamba, Karim.

Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Paris FC-Lorient?

L’anticipo della 7° giornata di Ligue 1 si gioca venerdì 3 ottobre alle ore 20:45 dallo Stade Jean Bouin di Parigi, e sarò visibile sui canali di Sky Sport.

Migliori quote su Paris FC-Lorient

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Paris FC è favorito @1.85 su Goldbet mentre la vittoria esterna si gioca @4.00 su Sisal, col pareggio @3.90 su Marathonbet.

Le nostre scommesse Paris FC-Lorient

Abbiamo detto dello stile di gioco delle due formazioni che segnano abbastanza, ma che hanno due delle difese più perforate del campionato francese e non a caso sia nelle partite del Lorient che del Paris FC vediamo 3.8 gol totali di media. Entrambe sono inoltre O/U 4-2 in questo avvio di campionato e hanno segnato 5 Over negli ultimi 6 precedenti, compreso il 3-2 dello scorso anno a Parigi, per i padroni di casa. Anche questa volta andiamo con almeno 3 gol totali in questo scontro.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.75 SISAL

Risultato esatto e scommesse marcatori Paris FC-Lorient

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-2, 1-2.

Le altre partite della 7° giornata di Ligue 1 e free pick

Ecco la giornata completa della 7° giornata di Ligue 1 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Domenica sera alle 20:45, il PSG capolista farà visita al Lilla. I parigini, primi a 15 punti, affrontano una delle trasferte più complicate del campionato contro una squadra solida come il Lilla, sesto a quota 10. È un esame di maturità per la squadra della capitale.

Il Lione, secondo a pari punti con il PSG, non può permettersi passi falsi. Domenica alle 15:00 ospita il Tolosa, decimo con 7 punti. Una vittoria è fondamentale per mettere pressione ai rivali parigini, impegnati in serata, e per tentare la momentanea fuga solitaria in vetta alla classifica.

La classifica della Ligue 1

PSG – 15 punti Lione – 15 punti Olympique Marsiglia – 12 punti Monaco – 12 punti Racing Strasburgo – 12 punti Lilla – 10 punti Lens – 10 punti Rennes – 9 punti Brest – 7 punti Tolosa – 7 punti Paris – 7 punti Nizza – 7 punti Lorient – 7 punti Auxerre – 6 punti Le Havre – 5 punti Nantes – 5 punti Angers – 5 punti Metz – 2 punti

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (1-5, -4.27)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅

